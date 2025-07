Zekić poslije debakla i eliminacije Sarajeva: Spreman sam na svaku vrstu razgovora!

"Teško je biti trener Sarajeva i preživjeti 4:0", rekao je trener Sarajeva Zoran Zekić poslije ubjedljivog poraza u Rumuniji i oproštaja od Evrope.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Ekipa Sarajeva počela je i završila svoj evropski put ovog ljeta dvomečom sa Univerzitateom iz Krajove.

Izgledao je dobro tim Zorana Zekića na Koševu (2:1), a onda u revanšu doživio pravi debakl u Rumuniji, gdje je Palestinac Asad Al Hamlavi het-trikom predvodio svoju ekipu do trijumfa 4:0 i izbacio Sarajevo.

Nakon prvih 45 minuta u kojem je Sarajevo imalo priliku da diođe do vođstva u drugom poluvremenu ništa nije funkcionisalo, a nisu pomogle ni izmjene koje je vršio Zekić.

"Vrlo jednostavno. Imamo u kadru što imamo. Izvadio sam Džatu jer sam dobio upozorenje od sudije da će prvi sljedeći start biti crveni karton. Prešli smo na dvije šestice, nismo se snašli, pogubili smo apsolutno sve lopte, nismo se kretali. Sve zamjene koje sam napravio nisu donijele ništa. Ne prozivam igrače, to je moj osjećaj. Znaju igrati fudbal, rašire te, koriste odlično međuprostore. To izgleda da je problem s kondicijom. I u pravu ste, neki igrači imaju problem s kondicijom. Nakon šest sedmica nisam ni očekivao da ćemo biti bajni, ali ni da ćemo se raspasti poslije gola. Imali smo neke svoje šanse, ali izgubili smo totalnu disciplinu i bilo je ružno. Hvala navijačima koji su došli na ovako dugačak put. Ne znam da li osjećam veću ljutnju ili razočaranje. Apsolutno punu odgovornost preuzimam. Spreman sam na svaku vrstu razgovora jer je drugo poluvrijeme bilo nedopustivo i s moje strane i sa strane igrača", rekao je Zekić.

"Dok je Džata bio u igri, kontrolisali smo sve. Drugo poluvrijeme me jako smeta, ispali smo pravi Balkanci da smo apsolutno potonuli poslije prvog primljenog gola. Te situacije trenera čine iznimno ljutim, ali sam više žalostan. To se ne smije dešavati FK Sarajevo. Nema puno vremena, u nedjelju ide prvenstvo“, dodao je on, a prenosi "Sport1“.

Vratio se trener Sarajeva na prvu utakmicu na Koševu.

"Hajmo pričati realno, trebali smo pobijediti tri razlike na Koševu, kao i Spartak. Zašto je to tako, treba to analizirati. Tražiti alibije možemo tri dana. Ja ne tražim nikakav alibi. Ne znam jesam li više ljut, razočaran ili me više sramota zbog nekih stvari na današnjoj utakmici. Nije isto kada imaš jedan gol prednosti. Puno se analizira oko igrača, vidite da imamo puno promjena. Trenutno imamo puno napadača, ne znam koga bih više stavio“.

Osvrnuo se i na promjenu igračkog kadra tokom zimskog prelaznog roka, ali ocijenio da su razlog eliminacije promašene šanse.

"Moj karakter ne dozvoljava da pričam o tim stvarima. Šta god kažem, bilo bi da tražim izliku. Nijednom treneru nije ugodno kada se desi toliko promjena u kratko vrijeme, posebno u odbrani. Ja sam tu godinu dana, imao sam dovoljan broj igrača koji su sa mnom duži period, oni bi trebali znati način na koji Sarajevo mora igrati. Uzrok svega su naše promašene šanse. Za Sarajevo se ne smije dešavati ovo što se dešavalo u zadnjih 20 minuta. Moraš odigrati na pametniji način i poštivati osnovne zakonitosti nogometa. Sarajevo mora imati kontinuitet. Ne možeš nakon jedne utakmice biti zvijezda niti pomisliti da je to kraj. Ovo je težak trenutak, za mene najteži u karijeri. Ljudi u klubu moraju biti svjesni da je ovo početak, a da sad ide ono što je bitno, a to je prvenstvo. Strategija se radi i kada je dobro i kada nije. Mogu reći da sam duboko ljut, prvenstveno na sebe. Teško je biti trener Sarajeva i preživjeti 4:0“, zaključio je Zekić.