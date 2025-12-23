logo
Ognjen Šešlak fudbaler godine u PFS Doboj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
U dobojskom hotelu Integra, večeras je održana tradicionalna manifestacija "Izbor najboljih PFS Doboj".(Područni fudbalski savez Doboj).

Ognjen Šešlak fudbaler godine u PFS Doboj Izvor: PFS Doboj

Ovo je 26. po redu izbor koji se održava na kraju svake godine.

Najbolji fudbaler je Ognjen Šešlak iz FK Sloga Meridian koji se na kraju kako i dolikuje zahvalio prisutnima u svoje ime i u ime svih nagrađenih.

“Ovo je velika nagrada za sve nas i želim da se zahvalim u svoje ime, i u ime svih nagradjenih.Vjerujem da nam je ovo veliki podsticaj da se jos više trudimo i da svi zajedno još više unapredjujemo fudbal na ovom području”, rekao je Šešlak.

NAJUSPEŠNIJI U 2025. GODINI PFS DOBOJ

Izvor: PFS Doboj

Najbolji fudbalski klub (seniori)
FK „Mineral ZTC“ Banja Vrućica - OFK „Pelagićevo 21“ Pelagićevo - 2X PEHAR
Najbolji fudbalski klub (juniori)
FK „Sloga“ Doboj - PEHAR
Najbolji fudbalski klub (kadeti)
FK „Tekstilac“ Derventa - PEHAR
Najbolji fudbalski klub (pioniri)
FK „Mineral ZTC“ Banja Vrućica - PEHAR
Fer-plej fudbalski klub
Gorња Slatina
FK „Skuprić 1964“ Mišići – FK „Budućnost“ 2X PEHAR
Najbolji fudbaler (senior)
Ognjen Šešlak - FK „Sloga“ Doboj - PEHAR
Najperspektivniji fudbaler (junior)
Miloš Sušić - FK „Sloga“ Doboj
Najperspektivniji fudbaler (kadet)
Jovan Plisnić - FK „Tekstilac“ Derventa
Najperspektivniji fudbaler (pionir)
Viktor Tripić - FK „Alfa Modriča“
Najbolji fudbalski radnik
Danijel Jošić - FK „Vučijak“ Majevac
Najbolji fudbalski trener
Nenad Lazarevski, Modriča
Najbolji fudbalski sudija
Marija Mikić, Doboj
Najbolji ženski fudbalski klub (seniori)
ŽFK „Sloga“ Doboj - PEHAR
Najbolja fudbalerka (senior)
Marina Gojić - FK „Sloga“ Doboj
Najperspektivnija fudbalerka (senior)
Lana Savić - FK „Sloga“ Doboj
Najbolji FUTSAL klub
KMF „Brod“ Brod - PEHAR
Najbolji futsaler (senior)
Slobodan Pejičić - KMF „Brod“ Brod

(MONDO)

Tagovi

FK Sloga Doboj Ognjen Šešlak Premijer liga BiH

