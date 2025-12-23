Ognjen Šešlak fudbaler godine u PFS Doboj

U dobojskom hotelu Integra, večeras je održana tradicionalna manifestacija "Izbor najboljih PFS Doboj".(Područni fudbalski savez Doboj).
Ovo je 26. po redu izbor koji se održava na kraju svake godine.
Najbolji fudbaler je Ognjen Šešlak iz FK Sloga Meridian koji se na kraju kako i dolikuje zahvalio prisutnima u svoje ime i u ime svih nagrađenih.
“Ovo je velika nagrada za sve nas i želim da se zahvalim u svoje ime, i u ime svih nagradjenih.Vjerujem da nam je ovo veliki podsticaj da se jos više trudimo i da svi zajedno još više unapredjujemo fudbal na ovom području”, rekao je Šešlak.
NAJUSPEŠNIJI U 2025. GODINI PFS DOBOJIzvor: PFS Doboj
Najbolji fudbalski klub (seniori)
FK „Mineral ZTC“ Banja Vrućica - OFK „Pelagićevo 21“ Pelagićevo - 2X PEHAR
Najbolji fudbalski klub (juniori)
FK „Sloga“ Doboj - PEHAR
Najbolji fudbalski klub (kadeti)
FK „Tekstilac“ Derventa - PEHAR
Najbolji fudbalski klub (pioniri)
FK „Mineral ZTC“ Banja Vrućica - PEHAR
Fer-plej fudbalski klub
Gorња Slatina
FK „Skuprić 1964“ Mišići – FK „Budućnost“ 2X PEHAR
Najbolji fudbaler (senior)
Ognjen Šešlak - FK „Sloga“ Doboj - PEHAR
Najperspektivniji fudbaler (junior)
Miloš Sušić - FK „Sloga“ Doboj
Najperspektivniji fudbaler (kadet)
Jovan Plisnić - FK „Tekstilac“ Derventa
Najperspektivniji fudbaler (pionir)
Viktor Tripić - FK „Alfa Modriča“
Najbolji fudbalski radnik
Danijel Jošić - FK „Vučijak“ Majevac
Najbolji fudbalski trener
Nenad Lazarevski, Modriča
Najbolji fudbalski sudija
Marija Mikić, Doboj
Najbolji ženski fudbalski klub (seniori)
ŽFK „Sloga“ Doboj - PEHAR
Najbolja fudbalerka (senior)
Marina Gojić - FK „Sloga“ Doboj
Najperspektivnija fudbalerka (senior)
Lana Savić - FK „Sloga“ Doboj
Najbolji FUTSAL klub
KMF „Brod“ Brod - PEHAR
Najbolji futsaler (senior)
Slobodan Pejičić - KMF „Brod“ Brod
(MONDO)