Ognjen Šešlak fudbaler godine u PFS Doboj

U dobojskom hotelu Integra, večeras je održana tradicionalna manifestacija "Izbor najboljih PFS Doboj".(Područni fudbalski savez Doboj).

Izvor: PFS Doboj

Ovo je 26. po redu izbor koji se održava na kraju svake godine.

Najbolji fudbaler je Ognjen Šešlak iz FK Sloga Meridian koji se na kraju kako i dolikuje zahvalio prisutnima u svoje ime i u ime svih nagrađenih.

“Ovo je velika nagrada za sve nas i želim da se zahvalim u svoje ime, i u ime svih nagradjenih.Vjerujem da nam je ovo veliki podsticaj da se jos više trudimo i da svi zajedno još više unapredjujemo fudbal na ovom području”, rekao je Šešlak.

NAJUSPEŠNIJI U 2025. GODINI PFS DOBOJ

Izvor: PFS Doboj

Najbolji fudbalski klub (seniori)

FK „Mineral ZTC“ Banja Vrućica - OFK „Pelagićevo 21“ Pelagićevo - 2X PEHAR

Najbolji fudbalski klub (juniori)

FK „Sloga“ Doboj - PEHAR

Najbolji fudbalski klub (kadeti)

FK „Tekstilac“ Derventa - PEHAR

Najbolji fudbalski klub (pioniri)

FK „Mineral ZTC“ Banja Vrućica - PEHAR

Fer-plej fudbalski klub

Gorња Slatina

FK „Skuprić 1964“ Mišići – FK „Budućnost“ 2X PEHAR

Najbolji fudbaler (senior)

Ognjen Šešlak - FK „Sloga“ Doboj - PEHAR

Najperspektivniji fudbaler (junior)

Miloš Sušić - FK „Sloga“ Doboj

Najperspektivniji fudbaler (kadet)

Jovan Plisnić - FK „Tekstilac“ Derventa

Najperspektivniji fudbaler (pionir)

Viktor Tripić - FK „Alfa Modriča“

Najbolji fudbalski radnik

Danijel Jošić - FK „Vučijak“ Majevac

Najbolji fudbalski trener

Nenad Lazarevski, Modriča

Najbolji fudbalski sudija

Marija Mikić, Doboj

Najbolji ženski fudbalski klub (seniori)

ŽFK „Sloga“ Doboj - PEHAR

Najbolja fudbalerka (senior)

Marina Gojić - FK „Sloga“ Doboj

Najperspektivnija fudbalerka (senior)

Lana Savić - FK „Sloga“ Doboj

Najbolji FUTSAL klub

KMF „Brod“ Brod - PEHAR

Najbolji futsaler (senior)

Slobodan Pejičić - KMF „Brod“ Brod

(MONDO)