Maksimović uoči Veleža: "U najboljoj su formi od svih ekipa"

Trener Sloge Marko Maksimović i napadač Dejan Vidić najavili su meč sa Veležom.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge poslije remija protiv Rudara, nakon kojeg se diglo mnogo prašine, očekuje utakmica sa ekipom Veleža.

Trener ekipe iz Doboja Marko Maksimović se najprije osvrnuo na utakmicu sa Prijedorčanima.

"Vratio bi se prije svega na prošlu utakmicu. Utisak je prije svega da možemo na kraju biti zadovoljni jer smo u posljednjim minutama uspjeli da izjednačimo. Mislim da smo odigrali jako kvalitetnu utakmicu gdje smo imali prečku i stativu, dvije kolosalne situacije i isto tako je bilo još dosta poluprilika. Kako se utakmica odvijala mislim da nam je samo nedostajao pogodak da tu utakmicu riješimo u našu korist. Ipak smo onda primili pogodak iz jednog šuta i ekipa je nakon toga pokazala karakter kao i u Posušju gdje smo se uspjeli vratiti protiv teškog protivnika", započeo je Maksimović.

Govorio je šef stručnog štaba Sloge i o kadrovskim problemima.

"Slična nas utamica očekuje i sutra protiv Veleža i u nju ulazimo sa dosta problema. Kapiten Milanović je dobio treći žuti karton, od ranije nema Dejanovića i Varge dok i Tatar ima još jednu utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona. Mislim da način na koji igramo u posljednje vrijeme nas nije toliko bodovno nagradio. Podatak da smo u šest utakmica pogodili šest puta okvir gola pokazuju da lopta neće u gol i nikako da nam se otvori. Ono što je dobro je što ekipa vjeruje i radi i da svi daju maksimum."

Nakon toga je nahvalio ekipu Veleža i poručio kako se nada da će njegov tim ostvariti maksimalan učinak.

"Velež je u sjajnoj formi, možda i najboljoj od svih ekipa u posljednjih 6-7 utakmica gdje su bez poraza. Vidimo da i oni imaju određene kadrovske probleme pred ovu utakmicu. Njima je to posljednja utakmica dok mi imamo još jednu protiv Željezničara. Sutra igramo na svom terenu i očekujem od ekipe da ponovi izdanja iz prethodnog perioda. Nadam se da će nam to biti dovoljno da dođemo do pozitivnog rezultata protiv jako kvalitetne ekipe. Jako su kvalitetni u tranziciji i imaju veoma kvalitetan vezni red bez obzira što će im nedostajati neki igrači. Očekujem da ćemo biti motivisani i da ćemo pred našom publikom ostvariti maksimalan učinak."

Napadač Sloge Dejan Vidić.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Gostovanje Veleža u Doboju najavio je u napadač Sloge Dejan Vidić.

"Čeka nas izuzetno teška utakmica protiv jedne kvalitetne ekipa koja ne zna za poraz dugo. Sastavljeni su od dobrih pojedinaca, a mi smo vrijedno radili ove nedjelje. Prije svega smo se dobro odmorili od utakmice iza nas. Analizirali smo ekipu Veleža i sigurno da znamo neke njihove slabosti. Imamo tih malih kadrovskih problema, ali ko god izađe na teren daće sigurno 100 odsto i nadamo se pozitivnom rezultatu za naš tim", poručio je Vidić.