Svetislav Pešić dovodi nesuđenog igrača Partizana: Bajern reaguje, stiže pojačanje iz Rusije

Košarkaš Zenita Nenad Dimitrijević uskoro bi mogao da postane igrač Bajerna iz Minhena

Izvor: MN PRESS

Bajern iz Minhena mogao bi uskoro da dobije značajno pojačanje, pošto je makedonski reprezentativac Nenad Dimitrijević blizu dolaska u redove njemačkog kluba. Kako prenose ruski mediji, pregovori su u završnoj fazi, a Bajern je već poslao zvaničnu ponudu Zenitu, pa bi tako doskorašnji selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić mogao da dobije važnog igrača.

Dimitrijević ima 28 godina i u Zenit iz Sankt Peterburga stigao je tokom ljeta, ali bi mogao da napusti Rusiju već poslije nekoliko mjeseci. Trenutno se vode razgovori oko otkupne klauzule, koja predstavlja posljednju prepreku za realizaciju transfera. Bajern je u izuzetno lošoj poziciji na tabeli Evrolige, pa bi bilo kakvo pojačanje, a naročito u vidu perspektivnog Dimitrijevića moglo da donese prevagu.

U aktuelnoj sezoni VTB lige Dimitrijević bilježi prosječno 11,5 poena, 5,7 asistencija i 2,9 skokova po utakmici, uz nastup na deset mečeva za Zenit. Prije dolaska u Sankt Peterburg, Dimitrijević je nastupao za Uniks, sa kojim je osvojio VTB ligu i ponio priznanje za najkorisnijeg igrača takmičenja 2023. godine. Tokom karijere nosio je i dresove Huventuda, Valensije i Olimpije, pa bi eventualnim prelaskom u Minhen ponovo zaigrao u Evroligi.

Podsjetimo, Dimitrijevića su povezivali i sa Partizanom. Makedonski reprezentativac je u više navrata bio viđen u crno-bijelom dresu, međutim, kao je sam tvrdio poziv kluba iz Humske nikad nije stigao.

Bajern je trenutno na posljednjem mjestu tabele Evrolige, odmah ispod Partizana i ima skor 5-13. S druge strane, u domaćem šampionatu je prvi i ima 12 pobjeda i svega jedan poraz. Klub iz Njemačke naredne nedjelje u duplom kolu Evrolige igra najprije protiv Baskonije, a onda i protiv Olimpijakosa.