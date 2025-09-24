logo
Miško Ražnatović objavio dvije neočekivane vijesti: Radanova odveo u Evroligu, pa "zapalio" Grobare

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Šta znači ova objava Miška Ražnatovića? Agent odveo Radanova u Bajern, a Dimitrijevićem zagolicao maštu navijača Partizana.

Miško Ražnatović o Aleksi Radanovu i Nenadu Dimitrijeviću Izvor: MN Press/Instagram/misko4raznatovic/Screenshot

Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović objavio je na svom Tviteru da je njegov klijent Aleksa Radanov postao novi član Bajerna iz Minhena, dok je na svom Instagramu "zagolicao" maštu Grobarima misterioznom fotografijom sa Nenadom Dimitrijevićem, inače košarkašem Zenita.

Već duže vrijeme Dimitrijević se spominje kao potencijalni košarkaš Partizana, a njegov dolazak u Beograd - inače zbog VTB Superkupa - poklapa se sa odlaskom Frenka Nilikine u Olimpijakos.

Ražnatović je uz zajedničku fotografiju iz restorana napisao samo sljedeće: "Nenad Dimitrijević u Beogradu ipak."

Izvor: instagram/screenshot/misko4raznatovic

Da li se nešto krije iza ove poruke ili je samo želio da podijeli trenutak, ostaje da se vidi, ali je očigledno da slijedi uzbudljiv finiš prelaznog roka u Evroligi pošto je malo ko očekivao i potpis Alekse Radanova. Povremeni reprezentativac Srbije je u Minhen stigao iz Legije iz Varšave, gdje je imao dobar finiš sezone, dok je prethodno igrao za Megu, Rune, Peristeri, Igokeu, FMP i Crvenu zvezdu.


Što se tiče Nenada Dimitrijevića, inače reprezentativca Sjeverne Makedonije, karijeru je počeo u Huventudu, bio u Valensiji, Uniksu, pa Olimpiji iz Milana, dok je prije dva mjeseca potpisao za ruski Zenit.

Ipak, kao i većina košarkaša koji igraju u Rusiji, vjerovatno i u njegovom ugovoru postoji izlazna klauzula za Evroligu.

Tagovi

Miško Ražnatović KK Partizan Aleksa Radanov Nenad Dimitrijević KK Bajern

