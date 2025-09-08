"Mišku nisam mogao da oprostim što mi je spominjao majku": Vasa Micić otkrio zašto je dao otkaz Ražnatoviću

Najbolji srpski plejmejker Vasilije Micić najotvorenije do sada govorio o rastanku sa svojim dugogodišnjim agentom Miodragom Ražnatovićem.

Izvor: YouTube/X&O's CHAT/MN Press

Vasilije Micić (31) prvi put je javno progovorio o rastanku sa svojim dugogodišnjem agentom Miodragom Miškom Ražnatovićem (58), sa kojim je sarađivao od 15. do 30. godine - od Mege, dominacije u Efesu, pa do selidbe u NBA ligu.

Micić je priznao da je ta tema jako teška za njega, da je bio spreman da pređe preko nesporazuma oko finansijskih dijelova, ali da je kraj nastupio onog trenutka kada je čuo da je Ražnatović, kako je naveo, spomenuo privatne stvari koje se tiču Micićeve pokojne majke.

Pročitajte Micićevu ispovijest izrečenu u podkastu "X&O's CHAT" kod Edina Avdića.

"Ova tema je zapravo tema koju sigurno već pet mjeseci želim da podijelim sa javnošću ili da razmišljam šta da radim na tu temu i da li da se oglašavam. Kompleksna je tema i pokušaću da je što prostije prenesem. Stvarno bih počeo time što bih se zahvalio svom bivšem agentu Mišku Ražnatoviću za četiri godine u Megi, koje su mi doprinijele velikim dijelom. Ne mislim da je to bio jedini razlog zašto sam kasnije prerastao u igrača u kakvog sam prerastao. Tu sam zahvalan svima unutar kluba, i pokojnom Dekiju, koji je bio šraf unutar cijelog tima i organizacije i razlog zašto sam došao. Bio je tim-menadžer U-16 reprezentacije 2010. godine, rekao mi je za projekat i došao sam na njegovu inicijativu."

"Ta priča agenata je škakljiva za mene. 15 godina rada sa jednim čovjekom obilježilo je moj period od 15. do 30. godine. Zaista nije malo i ovo je prilika gdje sam htio da se oslobodim pritiska koji je možda najveći bio u posljednjih šest mjeseci, tokom svih mojih pregovora i da malo otvorim stvari vezane za tu priču i za Miška."

"Mišku sam dao otkaz u februaru, kao najplaćeniji igrač u istoriji njegove agencije u Evropi. Dakle, govorim o evropskim klubovima, ne računajući Jokića. I smatram da je to odluka koja je definitivno bila možda najveća u mom životu, ljudski gledano, jer sam bio dijete koje je u zaista većini slučajeva njemu vjerovalo 100 odsto. Mislim da u toj odluci ima i do mog vaspitanja, jer sam vaspitan od roditelja tako da nije loše vjerovati ljudima i imati povjerenja."

Pratilo me da sam "Miškov sin", nije bilo tako

"Od 16. godine, inicijativu Dude Ivkovića, jer sam jako dobar drug sa njegovim sinom Pavlom, otišao sam na razgovor sa Miškom Ražnatovićem i jasno izrazio svoje ciljeve - da kao kadet igram juniorsku ligu i da možda igram za prvi tim. Od tada me je pratio epitet 'Miškov sin'. Što je iz njegove perspektive bila istina, iz moje djelimična istina, da ne kažem neistina, jer ne mogu da uđem u njegovu glavu. Smatram dakle da je moja odluka kada sam mu saopštio da ga otpuštam moja pobjeda kao ličnosti, jer sam uspio da anuliram emociju kao ličnost, koja je bila prisutna."

"Stvar koja je presudila bila je to da sam presudio na osnovu ljudskih kvaliteta, a ne na osnovu posla, odnosno neslaganja u poslu. Ovo govorim u potpunom miru. Sedam godina sam na neki način skretao njemu pažnju na to šta mi je smetalo. U smislu biznisa, njemu kapa dole, napravio je imperiju u smislu svoje agencije, i to iz Srbije. Tu nema dileme i respekt. Međutim, problem je nastao kada sam mu prvi put rekao da sam 'str Micić' i da to za mene znači sve. Htio sam da sebe olakšam, ali bio sam naivan, jer sam mu vjerovao i 2023, kada sam potpisivao novi ugovor sa njim. Iznova sam davao šansu našoj priči, da prođemo fazu natezanja ko je u pravu, šta mislim ja, a šta on kada mislimo da smo u pravu."

"Malo je teška tema, ali stvar koju sam mogao da prevaziđem u našem konfliktu je bio novac, za koji je kako on govori, ja njega slušao, što nije istina, jer sam i te kako imao svoje mišljenje i svoje analize. Ja sam pet godina igrao za po jednu godinu ugovora, da bih podizao novac. Kladio sam se na sebe sa pola koljena i jednim cijelim. U tome svemu sam uvidio da bih to mogao da oprostim, jer smatram da to nije bila nimalo mala suma. Ali trenutak kada sam saznao da je spomenuo neke privatne stvari, a tiču se moje majke, to zaista ne mogu da mu oprostim i tu je za mene završena priča", rekao je Vasilije Micić.

Micić je ovog leta uz asistenciju drugih agenata dogovorio svoj povratak iz NBA lige u evropsku košarku, jer je potpisao jedan od najvećih ugovora u Evropi sa Hapoelom iz Jerusalima.

