Novosađani osvojii tri boda u posljednjem "jesenjem" kolu Superlige.
Fudbaleri Vojvodine pobijedili su Javor u gostima 2:1, u 20. i posljednjem jesenjem kolu Superlige pred pauzu. Tim Miroslava Tanjge osvojio je tri boda golovima Alekse Vukanovića u 47. minutu i Marka Mladenovića u 67. minutu. U oba gola je ulogu imao krilni napadač Lazar Ranđelović. Kod prvog je bio asistent, a prije drugog je uputio udarac ka golu, poslije kojeg se lopta odbila do mladog Mladenovića. Uslijedio je dribling, trk po lijevoj strani šesnaesterca i gol 20-godišnjaka Voše za preokret i za konačnih 1:2.
Javor je prethodno imao vođstvo od 37. minuta, u kojem je Lue Bajere Džunior obišao golmana Vojvodine Dragana Rosića i zatresao mrežu za vođstvo koje nije dugo trajalo.
Vojvodina je tako preokretom ostvarila 12. pobjedu u 20. kola ove polusezone i odlazi na zimsku pauzu sa 40 bodova - pet manje od drugoplasirane Crvene zvezde i trenutno šest manje od Partizana, koji je odigrao utakmicu manje.
Vojvodina nadigrala Javor u Ivanjici, za kraj uspješne polusezone
Standings provided by Sofascore
