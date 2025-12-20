logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vojvodina nadigrala Javor u Ivanjici, za kraj uspješne polusezone

Vojvodina nadigrala Javor u Ivanjici, za kraj uspješne polusezone

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novosađani osvojii tri boda u posljednjem "jesenjem" kolu Superlige.

Vojvodina pobijedila Javor Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine pobijedili su Javor u gostima 2:1, u 20. i posljednjem jesenjem kolu Superlige pred pauzu. Tim Miroslava Tanjge osvojio je tri boda golovima Alekse Vukanovića u 47. minutu i Marka Mladenovića u 67. minutu. U oba gola je ulogu imao krilni napadač Lazar Ranđelović. Kod prvog je bio asistent, a prije drugog je uputio udarac ka golu, poslije kojeg se lopta odbila do mladog Mladenovića. Uslijedio je dribling, trk po lijevoj strani šesnaesterca i gol 20-godišnjaka Voše za preokret i za konačnih 1:2.

Javor je prethodno imao vođstvo od 37. minuta, u kojem je Lue Bajere Džunior obišao golmana Vojvodine Dragana Rosića i zatresao mrežu za vođstvo koje nije dugo trajalo.

Vojvodina je tako preokretom ostvarila 12. pobjedu u 20. kola ove polusezone i odlazi na zimsku pauzu sa 40 bodova - pet manje od drugoplasirane Crvene zvezde i trenutno šest manje od Partizana, koji je odigrao utakmicu manje.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Vojvodina fudbal Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC