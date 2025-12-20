Novosađani osvojii tri boda u posljednjem "jesenjem" kolu Superlige.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine pobijedili su Javor u gostima 2:1, u 20. i posljednjem jesenjem kolu Superlige pred pauzu. Tim Miroslava Tanjge osvojio je tri boda golovima Alekse Vukanovića u 47. minutu i Marka Mladenovića u 67. minutu. U oba gola je ulogu imao krilni napadač Lazar Ranđelović. Kod prvog je bio asistent, a prije drugog je uputio udarac ka golu, poslije kojeg se lopta odbila do mladog Mladenovića. Uslijedio je dribling, trk po lijevoj strani šesnaesterca i gol 20-godišnjaka Voše za preokret i za konačnih 1:2.

Javor je prethodno imao vođstvo od 37. minuta, u kojem je Lue Bajere Džunior obišao golmana Vojvodine Dragana Rosića i zatresao mrežu za vođstvo koje nije dugo trajalo.

Vojvodina je tako preokretom ostvarila 12. pobjedu u 20. kola ove polusezone i odlazi na zimsku pauzu sa 40 bodova - pet manje od drugoplasirane Crvene zvezde i trenutno šest manje od Partizana, koji je odigrao utakmicu manje.

Vidi opis Vojvodina nadigrala Javor u Ivanjici, za kraj uspješne polusezone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!