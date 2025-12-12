"Ne živi se od pobjeda nad Zvezdom": Tanjga upozorava Vojvodinu da se ne ponovi "slučaj IMT"

Prethodni put kada je Vojvodina pobijedila Crvenu zvezdu - odmah potom izgubila je od IMT-a. Sada trener Tanjga upozorava da to ne smije da se ponovi protiv OFK Beograda.

Vojvodina poslije pobjede nad Crvenom zvezdom na stadionu "Rajko Mitić" želi da nastavi dobar niz, a trener Miroslav Tanjga upozorava da ne smije da im se "ponovi IMT". Kada to kaže, misli na neočekivan poraz nedavno na "Karađorđu", tako da od svojih igrača očekuje da se na najbolji mogući način oproste od svog stadiona za 2025. godinu.

I tribine će biti otvorene, ulaz je besplatan, tako da je sve spremno za spektakl u subotu od 16.30 protiv OFK Beograda.

"Ovaj meč ima veliki značaj za klub i za sve nas. Jednostavno, imali smo jedno loše iskustvo poslije prve utakmice protiv Crvene zvezde, kada smo poslije pobjede tri dana kasnije izgubili od IMT-a. Mislim da smo naučili lekciju i da nećemo dozvoliti da sada uđemo tako u utakmicu. Taj poraz nas čini budnim da jednostavno tako nešto više ne dozvolimo", rekao je Tanjga.

"Olakšavajuća okolnost je što smo sada imali više dana za pripremu ove utakmice, nego što je bilo pred IMT. Što se tiče OFK Beograda, u pitanju je odlična ekipa, iako su u nekim mečevima malo zakazali. Čeka nas jedna i više nego dobra utakmica. Mi smo spremni, nemamo kadrovskih problema, osim što je Crnomarković dobio stomačni virus, vidjećemo kakav će biti na dan utakmice. Očekujte najjači sastav i daćemo sve od sebe da obradujemo novosadsku publiku. Ja ovom prilikom i pozivam navijače da se okupe u što većem broju, jer je ovo posljednja utakmica u Novom Sadu. Uz njihovu pomoć možemo do nove pobjede, koja bi nam bila od velikog značaja pred nastavak prvenstva i da u pauzu uđemo opuštenije i sa voljom i željom da se i na proljeće borimo za što bolji plasman. Imamo ogromnu želju da istrajemo u svemu tome", dodao je on.

Iako je Vojvodina sada u korak sa Partizanom i Crvenom zvezdom, i logično je da se priča o šampionskoj tituli, Tanjga ističe da želi da se takve priče ignorišu i da je najvažnije ostvariti plasman u Evropu.

"Mi smo prošle godine bili u zaostatku između 16 i 20 bodova, a sada smo na četiri boda. Normalno je da bodovni saldo nameće takva razmišljanja. Ali, više puta sam govorio da o tome možemo da pričamo tek tamo pet, šest kola prije kraja. Ovo sada je iluzorno pričati. Nama je cilj da izborimo plasman u Evropu. Prvenstvo je dugo i ne smijemo da poletimo poslije pobjeda nad Crvenom zvezdom i nova tri boda. Od toga se ne živi. Vidjeli smo da nam se desio IMT, koji nas je tada otrijeznio. Na visok plasman možemo da gledamo pred kraj, kada budemo vidjeli kako ćemo odigrati do kraja prvenstva, pred plej-of. Atmosfera u svlačionici je odlična. U posljednjih devet utakmica imamo sedam pobjeda, nama nedostaje još šest bodova da izjednačimo učinak iz prošlog prvenstva, a pred nama je još 15 utakmica", rekao je Tanjga i zaključio:

"U fudbalu se živi od nedjelje do nedjelje i tako moramo da razmišljamo, da osvajamo bodove. Decembar je mjesec slavlja, zadovoljstva i ne treba da pokvarimo sada nešto, jer nam je sve sada nadohvat ruke. Moramo da damo sve od sebe i taj stav je najbitniji i mi se držimo toga."