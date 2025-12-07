logo
"Izdržaćemo, pa ćemo da vidimo": Nova misteriozna poruka Vladana Milojevića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Da li je trener Crvene zvezde Vladan Milojević ponovo diskretno govorio o odlasku iz kluba.

Vladan Milojević o porazu od Vojvodine Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je izgubila od Vojvodine u Novom Sadu prije nekoliko nedjelja, a zatim od istog rivala i u Beogradu! Pred jedan od najbitnijih mečeva u sezoni, tim Vladana Milojevića bio je potpuno nemoćan protiv novosadskih crveno-bijelih, čiju mrežu nije uspio da zatrese na stadionu "Rajko Mitić".

Nakon bolnog poraza u Beogradu, Vladan Milojević je ponovo pričao o problemima koje ima kao trener Crvene zvezde. Oni se, u najvećoj mjeri, odnose na igrački kadar odnosno na brojne izostanke zbog kojih mu je veoma teško da sklopi najjači tim na izuzetno važnim mečevima u domaćem prvenstvu i Ligi Evrope.

"Mislim da je bila utakmica u skladu sa onim što sam i pričao i najavljivao prije meča, da ćemo izdržati do kraja. Imamo igrače koji igraju non-stop i opet smo na današnjoj utakmici ostali bez par igrača i vjerovatno ćemo i za četvrtak ostati bez par igrača i to je cijena svega ovoga. Imali smo danas mlade igrače, koje smo morali da ubacimo, htjeli-ne htjeli to da uradimo", rekao je Vladan Milojević.

Ponovo Milojević nije imao na raspolaganju nekoliko važnih fudbalera, a za neke se zna da neće nastupiti ni na predstojećim mečevima, do kraja 2025. godine. "Ne znam šta da vam kažem, generalno, idemo dalje, izdržaćemo, da se završi prvenstvo pa ćemo da vidimo", zaključio je Milojević.

Crvenu zvezdu već u četvrtak čeka novi evropski meč, pošto gostuje ekipi Šturma u Gracu. Taj susret veoma je važan za eventualni plasman u evropsko proljeće, a njegov značaj istakao je i Miroslav Tanjga. Vladan Milojević ni na tom meču neće moći da izvede najjači sastav.

Tagovi

FK Crvena zvezda Vladan Milojević FK Vojvodina Superliga Srbije

