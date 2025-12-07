logo
Zvezda opet razočarala, Vojvodina je srušila i na Marakani: Nema kraja mukama šampiona, Partizan na vrhu

Zvezda opet razočarala, Vojvodina je srušila i na Marakani: Nema kraja mukama šampiona, Partizan na vrhu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda izgubila od Vojvodine drugi put u mjesec i po. Partizan ostaje prvi, a branilac titule ostaje sa ogromnim problemima u Superligi.

Vojvodina savladala Crvenu zvezdu na Marakani Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda izgubila je od Vojvodine drugi put u Superligi ove jeseni. Na "Marakani" je tim Vladana Milojevića srušio bivši vezista Zvezde, Njegoš Petrović, istrčavši kontru u 55. minutu i pogodivši veoma precizno sa oko 18 metara. Nije hteo da se raduje, iz poštovanja prema bivšem timu.

Zvezda je i prije i poslije tog meča pokušavala da stvori šansu, a i kada bi to uspjela, bili su to po običaju "mlaki" ili neprecizni udarci, mahom Bruna Duartea, Aleksandra Kataija i već dugo nepreciznog kapitena Mirka Ivanića.

Poslije jednog takvog lošeg pokušaja Kataija početkom drugog dijela lopta je završila preko prečke, a Vojvodina je iz tranzije stvorila šansu koju je Petrović iskoristio. Imala je Voša poslije toga još nekoliko pokušaja i uprkos inicijativi domaćina, ipak su Novosađani bili bliži drugom golu nego Zvezda prvom na utakmici. I to govori o velikim problemima u napadu crveno-bijelih kada u njemu nije Marko Arnautović i neće ga biti sve do 2026.

Zvezda je porazom od Vojvodine doživjela već treći neuspjeh u Superligi ove jeseni, što joj se nije dogodilo godinama.

FK Crvena zvezda FK Vojvodina Superliga Srbije

