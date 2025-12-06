Tako je Partizan postao "parni valjak": Crno-bijeli fotografijom iz 1953. pecnuli Crvenu zvezdu

Partizan se prisjetio velike pobjede nad Crvenom zvezdom, od prije 72 godine.

Fudbaleri Partizana spremaju se za gostovanje u Kragujevcu, fudbaleri Crvene zvezde će igrati protiv Vojvodine na svom terenu, a jedno sasvim mirno popodne u srpskom fudbalu malo su "zabiberili" crno-bijeli. Objavom na društvenim mrežama Partizan je podsjetio da se na današnji dan prije 72 godine dogodila najveća pobjeda nekog tima u derbijima, kada su momci u crno-bijelom do vrha napuli mrežu Crvene zvezde.

Davnog 6. decembra 1953. godine Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu 7:1 na stadionu u Humskoj, gdje su crveno-bijeli bili domaćini jer je njen stadion bio u izgradnji. Bio je ovo 13. "vječiti" derbi i jedan od mečeva koji su definisali rivalstvo Partizana i Crvene zvezde.

"Na današnji dan, prije tačno 72 godine, Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu rezultatom 7:1! Nakon tog meča naš klub je dobio nadimak 'parni valjak'", navode crno-bijeli u objavama na društvenim mrežama, uz prikladnu fotografiju semafora sa tog meča.

Crno-bijeli su meč dočekali u odličnom nizu rezultata i sa ulogom favorita protiv crveno-bijelih, a taj status opravdali su na terenu. Partizan je do prednosti stigao preko Stjepana Bobeka koji je pogodio već u petom minutu, Kosta Tomašević je izjednačio u 12. minutu meča, a od tada su se igrali crno-bijeli. Po dva pogotka postigli su Branko Zebecc, Antun Herceg i Prvoslav Mihajlović.

Sezonu 1953/54 u kojoj se igrao ovaj meč Partizan je završio na drugoj poziciji, sa bodom manje od Dinama iz Zagreba koji je postao šampion Jugoslavije. Crvena zvezda je takmičenje završila na trećoj poziciji, a od srpskih klubova u elitnom rangu su te godine igrali još subotički Spartak, novosadska Vojvodina, kao i BSK i Radnički iz Beograda.