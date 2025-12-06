Nenad Stojaković ponovo nema na raspolaganju sve igrače, pa Partizan oslabljen ide na megdan Radničkom u Kragujevcu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana imaju pred sobom gostovanje Radničkom iz Kragujevca, a to je veoma važan meč u borbi za jesenju titulu. Tim Nenada Stojakovića je na bod zaostatka za Crvenom zvezdom, koja igra derbi protiv Vojvodine - a nakon ove runde oba tima će do kraja godine odigrati još po dva meča u domaćem šampionatu.

Meč u Kragujevcu će biti poseban za Partizan, ali i za Radnički. Domaći tim je nedavno pogodila velika tragedija pošto je preminuo Mladen Žižović, a zatim su u Lučanima slavili u najtužnijem meču srpskog fudbala - onom koji su igrali u njegovu čast. Nenad Stojaković zna da će Partizanu biti teško da igra protiv Radničkog, kojem taj rezultat daje novu energiju.

"Ispratili smo sve što se događa u Radničkom, poslije tragedije sve je drugačije. Život i fudbal idu dalje", rekao je Stojaković na početku konferencije za medije. "Pobijedili su u u toj odloženoj utakmici, to im je bilo melem na ranu. Kvalitetna su ekipa koja je dobra u tranzicijama, mi smo imali vremena da radimo na automatizaciji određenih segmenata igre. Na dobrom smo putu da kontinuitet trajanja dobrih stvari bude duži, da u svakom momentu kontrolišemo igru u pravom napadačkom ritmu“, osvrnuo se i na svoju ekipu", rekao je Stojaković i dodao:

"Kragujevac je fudbalski grad, očekujem veliki broj navijača i svi znamo da Partizan bez njih ne može ništa. Pozivam ih da dođu i podrže nas."

Vidi opis "Žao mi je što nemamo najjači tim": Trener Partizana u problemu pred derbi u Superligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Osvrnuo se trener Partizana i na nastup Vladimira Stojkovića, nekadašnjeg kapitena crno-bijelih koji je sada član kragujevačkog Radničkog. Iskusni golman i dalje može da brani na vrhunskom nivou, možda čak i u dresu reprezentacije Srbije.

"Vladimir Stojković je reprezentativni golman, možda i u ovom trenutku ima kvalitet za to. Najiskusniji je u oba tabora, sjajan je i ima veliki motiv. Probaćemo da budemo gladniji i da završimo to na najbolji način za nas", rekao je trener Partizana Nenad Stojaković.

Crno-bijeli i dalje nisu kompletni, a i do kraja 2025. godine imaće problema da sastave tim, posebno posljednju liniju. Trojica fudbalera sigurno neće konkurisati za tim protiv Radničkog.

"Živi se svaki dan, jednom se umire - tako posmatram život. Sve do sada je istorija, najvažniji su mi današnji trening i sutrašnja utakmica. Nadam se da ćemo trenirati kako treba da bismo zaslužili sreću sutra i došli do cilja. Ljudi nisu ni svjesni koliko fudbaleri u toku nedjelje pretrče u sprintu, koliko je to naporno. Normalno je da ljudi ne mogu svake nedjelje da budu dostupni, ali raspolažemo igračima koji mogu da odgovore zadacima adekvatno. Žao mi je što nemamo na raspolaganju najjači tim, ali to je sport", rekao je Stojaković i otkrio da Jurčević, Milovanović i Milić neće igrati.

Vidi opis "Žao mi je što nemamo najjači tim": Trener Partizana u problemu pred derbi u Superligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

To znači da bi ponovo na mjestu lijevog beka, ali u specifičnoj ulozi, mogao da se nađe bugarski internacionalac Janis Karabeljov. On je već imao sličnu ulogu protiv Javora, kada je Partizan upisao ubjedljivu pobjedu.

"Sjajan momak i igrač, protiv Javora je bio idealno rješenje u datim uslovima. Ima nedostatke u defanzivi, ali sa loptom nam donosi neprocjenjive stvari. Kada pogledate elitne klubove, stalno se dešava da ofanzivni vezni budu prebačeni na poziciju beka. Možda nije u stanju da isparira brzinom, ali intelektom definitivno jeste. Sve zavisi od protivnika", zaključio je Stojaković.