Ogroman problem za Partizan: Povrijedio se jedan od najvažnijih igrača ove jeseni

Ogroman problem za Partizan: Povrijedio se jedan od najvažnijih igrača ove jeseni

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Jedan od najvažnijih igrača Partizana ove jeseni doživio je povredu zbog koje je vjerovatno završio polusezonu.

Povrijedio se Stefan Milić Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan će u narednom periodu biti bez Stefana Milića. On se povrijedio u drugom poluvremenu utakmice protiv Javora iz Ivanjice, koju je Partizan dobio rutinski 4:0, a prema informacijama "Meridian Sporta" poslije opsežnih ljekarskih pregleda ove nedelje ustanovljeno je da ima rupturu lista.

U zavisnosti od stepena povrede, pred njim je pauza od dvije do šest nedjelja, što znači da je za njega najvjerovatnije završena ova polusezona. 

Izvor: Ettore Griffoni / IPA / PA Images / Profimedia

Tako će novi trener Nenad Stojaković morati brzo da smisli rješenje za jednog od najstandardnijih igrača Partizana ove sezone. Crnogorac je od dolaska u klub odigrao 17 utakmica i to najviše kao štoper, dok smo ga zbog povrede bekova gledali i na lijevoj i desnoj strani uz aut-liniju.

Posljednji duel u Superligi inače je odigrao kao lijevi bek, usljed odsustva Mohameda Abdulmalika i Marija Jurčevića, dok je na klupi šansu čekao mladi Stefan Petrović.

Do kraja jesenjeg dijela sezone Partizan će igrati još tri utakmice - protiv Radničkog i IMT-a u gostima, a s Napretkom kod kuće.



Tagovi

FK Partizan Superliga Srbije Stefan Milić

