Ogroman problem za Partizan: Povrijedio se jedan od najvažnijih igrača ove jeseni

Jedan od najvažnijih igrača Partizana ove jeseni doživio je povredu zbog koje je vjerovatno završio polusezonu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan će u narednom periodu biti bez Stefana Milića. On se povrijedio u drugom poluvremenu utakmice protiv Javora iz Ivanjice, koju je Partizan dobio rutinski 4:0, a prema informacijama "Meridian Sporta" poslije opsežnih ljekarskih pregleda ove nedelje ustanovljeno je da ima rupturu lista.

U zavisnosti od stepena povrede, pred njim je pauza od dvije do šest nedjelja, što znači da je za njega najvjerovatnije završena ova polusezona.

Izvor: Ettore Griffoni / IPA / PA Images / Profimedia

Tako će novi trener Nenad Stojaković morati brzo da smisli rješenje za jednog od najstandardnijih igrača Partizana ove sezone. Crnogorac je od dolaska u klub odigrao 17 utakmica i to najviše kao štoper, dok smo ga zbog povrede bekova gledali i na lijevoj i desnoj strani uz aut-liniju.

Posljednji duel u Superligi inače je odigrao kao lijevi bek, usljed odsustva Mohameda Abdulmalika i Marija Jurčevića, dok je na klupi šansu čekao mladi Stefan Petrović.

Do kraja jesenjeg dijela sezone Partizan će igrati još tri utakmice - protiv Radničkog i IMT-a u gostima, a s Napretkom kod kuće.



