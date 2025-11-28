logo
Partizanov biser završio polusezonu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Talentovani Bogdan Kostić neće igrati za Partizan do kraja 2025. godine.

povrijedjen bogdan kostic fudbaler fk partizan Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana doživjeli su bolan poraz (3:1) na debiju novog trenera, ali to nisu jedine loše vijesti. Pred meč 17. kola Superlige Srbije Nenad Stojaković je otkrio detalje o povredi još jednog fudbalera crno-bijelih. Jesenja polusezona završena je za talentovanog krilnog napadača Bogdana Kostića.

Momak koji je ove sezone odigrao 17 mečeva, postigao četiri gola i jednom asistirao moraće da pauzira do 2026. godine zbog povrede leđa koju ima. Stojaković je otkrio da su u pitanju leđa, ali nije želio opširnije da priča o toj temi već samo prenio informaciju koju je dobio od ljekarskog tima koji će se narednih mjeseci baviti Kostićevom povredom.

"Imamo malih kadrovskih problema, Bogdan Kostić neće moći da nastupa do kraja polusezone", rekao je Nenad Stojaković i dodao: "Leđa su u pitanju, nisam dovoljno upućen. Treba da se sanira neka povreda, da bi ga od početka priprema imali 100 odsto. To je ono što je ljekarski tim meni saopštio, ono što je najvažnije za igrača je da bude sposoban. Ako nije 100 odsto sposoban, ne može da da sve od sebe. Najvažnije je da se oporavi".

Partizan je već duži vremenski period bez dvojice defanzivaca. Povrijeđen je povremeni slovenački reprezentativac Mario Jurčević koji igra na mjestu lijevog beka, ali i Mateja Milovanović koji je prinudno nastupao kao lijevi bek, iako mu je prirodna štoperska pozicija.

"Tu su Jurčević i Milovanović na koje ne možemo da računamo, svi ostali su u pogonu i to je jako važno", rekao je Stojaković i potvrdi oda će Partizan ponovo imati problem na mestu lijevog beka. U posljednje vrijeme tu poziciju je pokrivao Abdulmalik Mohamad iz Nigerije, koji se nije najbolje snašao kada je dobio šansu u prvom timu, a prinudno je na mjestu lijevog beka igrao i Vukašin Đurđević. Takođe prinudno to mjesto može da popuni i Aranđel Stojković.

Bonus video:

Pogledajte

00:56
Mateja Zuvić gol protiv Partizana
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

FK Partizan

