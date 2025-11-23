Najveći timovi nižu poraze i kikseve u Superligi, pogledajte kako izgleda tabela.

Izvor: MN Press/flashscore.com

Biće potrebno zakopati u istoriju Superlige da bi se našlo kada se dogodilo ono što trenutno vidimo u Superligi. U aktuelnom 16. kolu, poraze su doživjela sva tri prvoplasirana tima.

Prva je izgubila trećeplasirana Vojvodina u petak, jer ju je Radnik iz Surdulice glatko pobijedio na svom terenu. Potom je i Železničar iz Pančeva preslišao Partizan u Humskoj u subotu, a onda je dan kasnije, u nedjelju, Zvezda pala u Ivanjici i opet propustila šansu da postane prva.

Poslije utakmice, Delije su očitale lekciju fudbalerima Zvezde, nakon što su četvrti put kiksnuli u posljednjih pet kola.

Pogledajte:

Vidi opis Pala i Zvezda, za potop najvećih srpskih klubova: Ne zna se ko je u lošijoj formi, pogledajte tabelu Superlige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: TV Arena sport Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Takođe, dugo je bilo nevjerovatno vidjeti da su Partizan i Zvezda doživjeli zajedno pet poraza i ukupno osam kikseva, a da još nije ni decembar. Podsjetimo, Partizan je gubio od Zvezde, Čukaričkog i Železničara, a Zvezda od Vojvodine i Javora.

Ni Vojvodina nema konstantiju formu, jer i ona osciluje toliko da pobijedi Zvezdu, pa u nedjeljama nakon toga izgubi od IMT-a i Radnika iz Surdulice. Da je bila konstantnija, sada bismo pričali o ravnopravno borbi za vrh između tri tima, jer dok se i oba vječita rivala muče, Partizan i dalje ostaje prvi, a Zvezda druga, uz odigrani meč manje.

Tokom jeseni u kojoj je Superliga iz mjeseca u mjesec prekidana zbog utakmica reprezentacije, najbolji timovi kao da su se uvijek vraćali prvenstvu u sve lošijem stanju i sve lošijoj formi dok se bliži zimska pauza.

Šta očekuje Partizan, Zvezdu i Vojvodinu do pauze?







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Partizan će dočekati Javor 29. novembra, potom će gostovati Radničkom iz Kragujevca 7. decembra, pa će dočekati Napredak 13. decembra i poslije toga će gostovati IMT-u 20. decembra.

Zvezda će uz utakmice u Ligi Evrope u Superligi gostovati OFK Beogradu 30. novembra, zatim će dočekati Čukarički 4. decembra, pa će dočekati Vojvodinu 7. decembra. Nakon toga očekuju se njene utakmice protiv TSC-a u gostima 13. decembra i Mladosti iz Lučana na "Marakani" 20. decembra.

Vojvodina će 29. novembra dočekati Spartak iz Subotice, potom će gostovati Zvezdi 7. decembra, a onda će dočekati OFK Beograd 13. decembra i gostovati Javoru u Ivanjici 20. decembra.