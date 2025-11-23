Vladan Milojević nakon poraza Zvezde: "Ne bismo dali gol, ko zna koliko da se igralo"

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević analizirao je poraz svog tima u Ivanjici.

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Ivanjici od Javora (1:0), uprkos velikom broju stvorenih prilika. Sve ih je zaustavio Nikola Vasiljević, nekadašnji golman crveno-bijelih, a Vladan Milojević je odmah nakon meča analizirao utakmicu poslije koje je Zvezda mogla da bude lider Superlige Srbije.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević istakao je da njegov tim ne bi dao gol da se još dugo igralo u Ivanjici, ali i da nije bitno da li je Javor zasluženo postigao pogodak na meču protiv aktuelnog šampiona Srbije.

"Pred samu utakmicu znali smo da će Javor biti sa 10 igrača u kaznenom prostoru. Nismo uspjeli da otključamo odbranu. Bio nam je potreban jedan gol. Imali smo mnogo šansi, nismo dali. Tako je u fudbalu. Znali smo da će Javor čekati jednu šansu, jednu kontru. Loše smo se postavili. Da li je zasluženo ili nije, nije ni bitno, rezultat se pamti. Da smo igrali još ko zna koliko, ne bismo gol dali", rekao je Milojević.

Crvena zvezda se sada okreće obavezama u Ligi Evrope, pošto će u četvrtak igrati peto kolo grupne faze tog takmičenja. Protivnik je rumunski FCSB, a eventualna pobjeda bi tim Vladana Milojevića približila mjestu među 24 najbolja tima i samim tim plasmanu u nokaut fazu takmičenja koja će se igrati narednog proljeća.

Što se tiče srpskog prvenstva, naredni rival Crvene zvezde je OFK Beograd kojem će gostovati u Zaječaru, dok će Javor iz Ivanjice u narednoj rundi domaćeg šampionata gostovati Partizanu. Zvezda će nakon meča u Zaječaru nadoknaditi ranije odloženi meč protiv Čukaričkog i tada će imati novu priliku da preuzme prvo mjesto u Superligi.







