Partizan kiksnuo, Zvezda sad ima dvije šanse: Pogledajte tabelu Superlige Srbije

Nakon pobjede Železničara iz Pančeva nad Partizanom, najviše bi mogla da profitira Crvena zvezda.

Superliga Srbije završila je prvi krug, a već na samom početku drugog dogodila su se dva senzacionalna rezultata - nakon što je Vojvodina deklasirana u Surdulici, Železničar iz Pančeva je odnio sva tri boda iz Humske i pokvario debi Nenada Stojakovića na klupi Partizana. Oba rezultata imala su veliki uticaj na vrh tabele u elitnom rangu srpskog fudbala.

Nakon mečeva odigranih u petak i subotu, drastično se promijenila slika na tabeli, a vidjećemo da li ćemo još drastičniju promjenu imati nakon utakmica u nedjelju. Partizan je kiksom pred svojim navijačima omogućio Crvenoj zvezdi dvije šanse za preuzimanje prvog mjesta na tabeli. Crno-bijeli sada imaju dva boda više, ali i dva odigrana meča više od najvećeg rivala.

Zvezda će u Ivanjici protiv Javora igrati za prvo mjesto na tabeli, dok će joj kao rezerva ostati utakmica protiv Čukaričkog. Taj ranije odgođeni meč igraće se početkom decembra, a crveno-bijeli će se tek tada izjednačiti sa ostatkom lige po broju odigranih utakmica u domaćem prvenstvu.

Nije nevažno pomenuti ni sve zanimljiviju borbu za mjesta koja vode u Evropu, iako je još rano za takve planove. Ekipa Vojvodine je na trećem mjestu, ali joj je Železničar prišao na pet bodova zaostatka. Ujedno, Pančevci su malo odmakli Čukaričkom, od kojeg sada imaju tri boda više i dvije odigrane utakmice više. Tim sa Banovog brda poravnat je sa Novim Pazarom, koji ima jedan meč više od beogradskog tima.

