logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan kiksnuo, Zvezda sad ima dvije šanse: Pogledajte tabelu Superlige Srbije

Partizan kiksnuo, Zvezda sad ima dvije šanse: Pogledajte tabelu Superlige Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nakon pobjede Železničara iz Pančeva nad Partizanom, najviše bi mogla da profitira Crvena zvezda.

Tabela Superlige Srbije Izvor: MN Press/Sofascore/Printscreen

Superliga Srbije završila je prvi krug, a već na samom početku drugog dogodila su se dva senzacionalna rezultata - nakon što je Vojvodina deklasirana u Surdulici, Železničar iz Pančeva je odnio sva tri boda iz Humske i pokvario debi Nenada Stojakovića na klupi Partizana. Oba rezultata imala su veliki uticaj na vrh tabele u elitnom rangu srpskog fudbala.

Nakon mečeva odigranih u petak i subotu, drastično se promijenila slika na tabeli, a vidjećemo da li ćemo još drastičniju promjenu imati nakon utakmica u nedjelju. Partizan je kiksom pred svojim navijačima omogućio Crvenoj zvezdi dvije šanse za preuzimanje prvog mjesta na tabeli. Crno-bijeli sada imaju dva boda više, ali i dva odigrana meča više od najvećeg rivala.

Zvezda će u Ivanjici protiv Javora igrati za prvo mjesto na tabeli, dok će joj kao rezerva ostati utakmica protiv Čukaričkog. Taj ranije odgođeni meč igraće se početkom decembra, a crveno-bijeli će se tek tada izjednačiti sa ostatkom lige po broju odigranih utakmica u domaćem prvenstvu.

Nije nevažno pomenuti ni sve zanimljiviju borbu za mjesta koja vode u Evropu, iako je još rano za takve planove. Ekipa Vojvodine je na trećem mjestu, ali joj je Železničar prišao na pet bodova zaostatka. Ujedno, Pančevci su malo odmakli Čukaričkom, od kojeg sada imaju tri boda više i dvije odigrane utakmice više. Tim sa Banovog brda poravnat je sa Novim Pazarom, koji ima jedan meč više od beogradskog tima.

Pogledajte tabelu:



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Superliga Srbije FK Partizan FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC