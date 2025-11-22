logo
Partizan razbijen u Humskoj: Debakl na promociji novog trenera crno-bijelih

Partizan razbijen u Humskoj: Debakl na promociji novog trenera crno-bijelih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Prvi meč na klupi Partizana za Nenada Stojaković bio je pravi košmar, jer je Železničar iz Pančeva razbio crno-bijele.

Partizan izgubio od Železničara Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana upisali su poraz u 16. kolu Superlige, pošto su na svom terenu, po snijegu i u veoma teškim uslovima za igru, bili lošiji od Železničara iz Pančeva (1:3). Iako su crno-bijeli stigli do prednosti preko Nemanje Trifunovića u desetom minutu, gosti su preokretom i sa tri postignuta gola osvojili cijeli plen u Humskoj!

Promocija novog treneraNenada Stojakovića nije prošla onako kako su se u Partizanu ponadali, a novi šef stručnog štaba poražen je od Radomira Kokovića, kojem je svojevremeno bio pomoćnik na klupi Voždovca. Koković je ove sezone napravio fantastičnu ekipu u Pančevu, a njegov tim se sasvim zasluženo nalazi u vrhu tabele.

"Ono što je jako važno... Rekao sam da je ovo dobar tim, dobro vođen. Postoje autizmi, ne treba mnogo vremena. Ono što ja želim da primijenim, nismo uspjeli da uradimo za kratko vrijeme. Kad se promaše šanse stiže kazna, tako je u fubalu. Momci, dječaci su dali sve od sebe. Hvala navijačima, daćemo sve od sebe da opravdamo njihovo povjerenje", rekao je trener Partizana.

Samouvjereno je trener Železničara prokomentarisao siguran trijumf u Beogradu.

"Naravno, zašto ne bismo vjerovali u ovakav rezultat? Tako smo trenirali, tako smo se spremali. U najavi sam rekao da idemo na pobjedu. Ostvarili smo je, ubjedljivo. Moglo je da bude i više golova. Prikazali smo zrelu partiju, kvalitetnu u svim segmentima. Energetski smo parirali, mogu da budem zadovoljan. Čestitam svojim igračima kako su sproveli plan i kako su se ponašali svih 90 minuta", rekao je Koković.



Standings provided by Sofascore

