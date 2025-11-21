"Disciplinu sam odredio kao primarnu stavku": Nenad Stojaković najavio prvi meč na klupi Partizana

Novi trener Partizana Nenad Stojaković debitovaće protiv Železničara iz Pančeva u subotu uveče.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan je u toku reprezentativne pauze predstavio novog trenera, a Nenad Stojaković će kao šef stručnog štaba debitovati na meču protiv Železničara iz Pančeva. Utakmica koja se igra u subotu od 18.30 može se opisati i kao derbi kola jer će igrati aktuelni lider i najprijatnije iznenađenje - trenutno četvrtoplasirani tim na tabeli.

Na konferneicji za medije pred prvi meč na klupi Partizana Nenad Stojaković je govorio o svom timu, rivalu, navijačima, a posebno je istakao šta će tražiti od svojih fudbalera. On se istakao u prvi plan šta je određeno kao prioritet za nastavak sezone u Superligi i odbranu prvog mjesta koje Partizan trenutno drži.

"Želim da prenesem disciplinu, energiju, zajedništvo na ekipu. Da uvijek ideje sa treninga pretvorimo u djela. Momci će dobiti određene informacije. Jako je teško nešto promijeniti za kratko vrijeme. Disciplinu sam odredio kao primarnu stavku. Želim da zajedno dođemo do cilja", rekao je Stojaković u najavi meča protiv Železničara i osvrnuo se na tim koji će poslati na teren.

"Mi u ovom trenutku imamo ljude koji su donosili određene rezultate. Imaju kontinuitet minuta i dobrih igara. Nema prostora za velike promjene. Svi su važni. Ne postoje rezerve. Postoje ljudi koji završavaju utakmicu. Svi koji uđu treba da privedu posao kraju na pravi način. Da svi pružimo maksimum za cilj."

Partizan je u prvom dijelu sezone igrao veoma težak meč u Pančevu, a do pobjede je stigao u posljednjim sekundama, nakon pogotka Andreja Kostića. Trener crno-bijelih svojevremeno je radio u stručnom štabu Radomira Kokovića, koji će mu biti naredni rival.

"Bio sam na toj utakmici. Jedan od rijetkih klubova koje redovno pratim je Železničar. Imaju izuzetnog trenera i stručni štab. Napravili su nevjerovatnu sinergiju trenera i tima. Rade ozbiljno. Individualno su vrlo sposobni. Očekuje nas veoma zanimljiva utakmica. Rade Koković i ja njegujemo sličan model igre, veliku ljubav prema fudbalu. Zato i volimo fudbal jer je neizvjestan, zbog dešavanja sa prve utakmice, koju je odlučio potez Andreja Kostića. Igra se do posljednje sekunde", ispričao je Stojaković.

Treneru Partizana posebno se sviđa što je istekla kazna za navijače, pa će publika ponovo moći na tribine stadiona u Humskoj.

"Radujem se povratku navijača. Osjetio sam tokom ljeta nevjerovatnu sinergiju navijača i igrača, zajedničku vjeru u sve što se događa. Vjerujem da ljudi koji igraju za Partizan osjećaju podršku koja dolazi sa tribina i zaslužuju istu. Nadam se da će, uprkos hladnom vremenu, doći dosta ljudi. Zbog mene će sigurno doći moji roditelji i bliski ljudi, pa ćemo imati bar 10 navijača više", zaključio je Stojaković.