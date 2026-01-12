"Predsjedniče, smeta ti 'Za dom', a Srbima ćutiš": O ovom skandalu u Hrvatskoj brujao je svijet

Džo Šimunić svađao se sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem zbog toga što ga je kritikovao poslije ustaškog pokliča "Za dom spremni".

Izvor: EPA/ANTONIO BAT/EPA/BRUNO FAHY

Poznati hrvatski fudbaler i trener Igor Štimac nedavno je uzburkao javnost izjavom koju je dao u odbranu svog veličanja HOS-a (paravojna ustaška jedinica u Hrvatskoj i BiH), objašnjavajući još jednom zašto za njega ustaški poklič "Za dom spremni" nema negativan prizvuk. Nažalost, nije jedini od hrvatskih fudbalera koji su uzvikivali jezivu parolu koja je nastala za vrijeme NDH, pa je tako prije nekoliko godina i njegov zemljak Džo Šimunić privukao pažnju.

Pamtimo dobro da je Šimunić poslije meča Hrvatske i Islanda uzvikivao "Za dom spremni", što ga je na kraju koštalo puta na Svjetsko prvenstvo u Brazilu, dok ne samo da se nije pokajao zbog toga, nego se svađao i s onima koji su ga kritikovali.

"Nije mi žao"

Džo Šimunić skandira Za dom spremni Izvor: YouTube/Igor P

"Ne moram nikome ništa da dokazujem. Apsolutno mi ništa mi nije žao.Prošlo je dvije godine, nije lijepo kada me mnogi diskriminišu, ali takav je život. Taj incident obilježio je kraj moje karijere, ali to je prošlost. Ima puno stvari na svijetu koje nisu u redu, ali imaću još prilika da dokažem da nisu bili pravedni", rekao je Šimunić dvije godine poslije incidenta koji se dogodio na "Maksimiru" kada je fudbaler "palio" navijače i zajedno sa njima skandirao ovaj ustaški poklič.

Zbog toga je bio suspendovan na deset utakmica i tako je propustio Svetsko prvenstvo u Brazilu, međutim potom je "nagrađen" mjestom u stručnom štabu selektora Čačića.

"Ja nisam ustaša"

Izvor: EPA/JOSE COELHO

"Ja i ustaše, to je potpuna budalaština", rekao je Džo Šimunić za "Kiker" poslije ovog incidenta objašnjavajući da ga mnogi nisu shvatili na pravi način, iako oko toga ne bi ni trebalo da postoji diskusija:

"Mnogo ljudi kasnije mi je prišlo poslije tog događaja i složilo se sa mnom kako je sve to jedna velika glupost".

"Nisam učinio ništa loše. Usklik 'za dom' ustaše su prisvojile za vrijeme Drugog svetskog rata, ali u Hrvatskoj se koristi od 1566. i to su potvrdili profesori istorije. Ja sam svjetski čovjek i nemam veze sa fašizmom", rekao je, između ostalog, Šimunić.

Šimunić se svađao i sa Josipovićem

Izvor: MN PRESS

Ustaško skandiranje na "Maksimiru" i te kako je ispraćeno u svijetu i zbog toga je "packe" dobio i tadašnji predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Poslije toga rekao je da je nenadoknadiva šteta koju je Josip Šimunić nanio državi Hrvatskoj i nacionalnom timu sramotnim ponašanjem na stadionu, poslije čega su se njih dvojica svađala preko medija.

Hrvatski fudbaler je upitao Josipovića zašto se nije bavio izgredom na stadionu Crvene zvezde kada je, tokom meča Srbija - Hrvatska, bila zapaljena hrvatska zastava, a hrvatski igrači vrijeđani.

"Zašto je Vama, predsjedniče Republike Hrvatske, neugodno da dođete na stadion? Je li to zbog domoljubnih pozdrava ‘U boj, u boj’ i ‘Za dom’ ili vam je neugodno zbog paljenja hrvatske zastave u prisustvu, sad već bivšeg, ministra nauke, obrazovanja i sporta Željka Jovanovića?... Zašto se Vi, predsjedniče Republike Hrvatske, konkretnije niste pozabavili izgredima poput već navedenog paljenja hrvatske zastave u Beogradu... Zašto niste reagovali na incident kada je vođa 'vukovarskih Grobara', ali i službenik vukovarske policije išarao autobus GNK Dinama u kojem je ekipa došla na memorijalni fudbalski turnir u spomen na generala Blagu Zadru? Hoćete li regovati na skandiranje srpskih navijača na utakmici Srbija - Albanija ‘Ubij Hrvata da Šiptar nema brata’?", poručio je Šimunić hrvatskom predsedniku.

Josipović brutalno odgovorio Šimuniću

"Mislim da gospodin Šimunić ne čita novine i ne gleda televiziju, pa zato postavlja takva pitanja. Ali, podsjetiću, šteta koju je učinio Hrvatskoj kao državi, našem fudbalu i reprezentaciji onim sramotnim ponašanjem na stadionu je nenadoknadiva i ne znam otkud mu uopšte hrabrosti da se javlja po tom pitanju", rekao je tadašnji hrvatski predsjednik Ivo Josipović.

"Odlaskom na utakmicu na kojoj postoji visoki rizik od nacionalizma, rasizma i izgreda, predsjednik šalje pogrešnu poruku. Vrlo rado ću doći na utakmicu kada gospodin Šuker i Nogometni savez Hrvatske ispune ono što su mi obećali. Dakle, kad srede stanje u organizaciji i da svima koji dođu na stadion bude prijatno", rekao je Josipović, odgovarajući na pitanje zašto ga nije bilo na utakmici reprezentacije Hrvatske.

Josip Šimunić, odnosno "Džo" kako je bio poznat tokom igračke karijere, rođen je 1978. godine u Kanberi. Njegovi roditelji izbjegli su iz Otigošća tokom sedamdesetih, a Šimunić je u Australiji počeo da igra prvo u klubovima jugoslovenskih imigranata.

Bio je član Kroacije Deakin, pa je igrao na Institutu za sport Australije, da bi debi za prvi tim imao u Melburn Najtsima. Malo po malo stigao je do Njemačke u kojoj se prvo nije naigrao u HSV-u, da bi zatim godinama nosio dres berlinske Herte. Bio je član i Hofenhajma, da bi karijeru završio u Dinamu iz Zagreba 2014. godine. U dresu Hrvatske odigrao je 105 utakmica i postigao tri gola, takmičeći se na pet turnira, a šesti mu je "pobjegao" zbog ustaškog pokliča.

Pamtimo ga i po tome što je na meču Srbije i Hrvatske u Beogradu brutalno povrijedio Miralema Sulejmanija spriječivši ga tada da istrči kontru, a zbog čega je dobio crveni karton.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!