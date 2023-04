Lovrena pitali za divljački start nad Srbinom, on počeo da se smije!? "Kao bus da ga je pokosio, plašio sam se navijača"

Dejan Lovren se prisjetio meča Srbije i Hrvatske i bezumnog starta Džoa Šimunića.

Izvor: YouTube/Podcast Incubator/RTS/Screenshot

Prošlo je skoro deset godina od posljednje fudbalske utakmice Srbije i Hrvatske koja se i dan-danas pamti po bezumnom startu Josipa Šimunića. Možda se mnogi "na prvu" neće sjetiti rezutata ili strijelaca (1:1, Mario Mandžukić i Aleksandar Mitrović), ali će zato svima kroz misli proći da je Džo na deset minuta do kraja napravio prekršaj nad Miralemom Sulejmanijem zbog kog su svi kraj "malih ekrana" pretrnuli.

Kako je tadašnji selektor "vatrenih" Igor Štimac otkrio nedavno, Šimunić je imao namjeru da povrijedi Sulejmanija, a dok se u Srbiji svi i dalje zgražavaju na pomen starta nad srpskim fudbalerom, za to vrijeme je u Hrvatskoj to "zabavna tema" zbog koje se u podkastu "Inkubator" čak i nasmijao Dejan Lovren!?

Dejan Lovren o meču sa Srbijom. Izvor: YouTube/Podcast Inkubator

"Sulejmani i Džo? Uh... Ha-ha-ha! Gledao sam i nisam mogao da vjerujem. Nisam očekivao takav start, to je kao da te je bus pokosio i Šimunić je odmah prihvatio. Da nije, možda bi navijači ušli na teren", pričao je sa širokim osmijehom na licu doskorašnji reprezentativac Hrvatske, kao da je i sam svjestan da bi Srbija možda došla i do potpunog preokreta da nije došlo do isključenja u završnici utakmice.

Ipak, fudbaler koji iza sebe ima dva polufinala Svjetskog prvenstva ističe da je za njega utakmica sa Srbijom posebna:

"To su utakmice koje ne igraš svaki dan, to je kao sa Brazilom da igramo. U mojim očima, Srbija i Brazil su mi isto. Ideš da daš sve od sebe jer osjetiš tu energiju jer će pucati na sve strane... Nedavno sam gledao cijelu utakmicu u Beogradu gdje sam bio lijevi bek. Paklena atmosfera, to nikad neću zaboraviti, ali trebalo se Igoru Štimcu dati malo više prostora i vremena. Svi misle rezultat će doći ovako, ne može to preko noći, šest mjeseci... Za sve treba vrijeme od tri do pet godina. Nekome se potrefi, ali treba imati strpljenja", zaključio je Lovren.

Šimunić i Sulejmani Izvor: YouTube/Lazar Radisavljević

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!