"Bez pirotehnike na Zvezda - Leh": Alarmantno upozorenje navijačima pred meč

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Crvena zvezda pozvala navijače da ne koriste pirotehniku protiv Leha, zbog kazne UEFA.

Delije Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Leh (3:1) iz Poznanja u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, pa će u Beogradu imati priliku da ovjere plasman u plej-of. Meč na stadionu "Rajko Mitić" igra se u utorak od 21 čas, a crveno-bijeli su pred meč imali veoma važnu poruku za navijače koji dolaze na stadion.

Crvena zvezda preko zvaničnoj sajta kluba obavještava navijače sa se nalazi pod uslovnom kaznom UEFA, odnosno da je neophodno da se na utakmici ponašaju fer i sportski. Meč će pratiti predstavnici UEFA, a eventualni prekršaji tokom utakmice mogli bi da dovedu do djelimičnog zatvaranja tribina na narednim evropskim mečevima.

Posebno se apeluje na navijače koji dolaze na stadion da ne koriste pirotehnička sredstva, odnosno baklje, topovske udare i druge navijačke "rekvizite". Posljedice mogu biti veoma štetne za klub, ali i za same navijače koji bi nakon kazne izgubili priliku da uživo posmatraju neki od narednih mečeva.

Podsjećamo, navijači Crvene zvezde pripremaju koreografiju na cijelom stadionu. Sjeverna i južna tribina biće u bijelim, a zapadna i istočna tribina u crvenim majicama. Više detalja o spektaklu najavljenom za utorak vidjećemo kada utakmica počne, možda čak i pred rasprodatim stadionom Zvezde.

FK Crvena zvezda Leh Poznanj Liga šampiona navijači pirotehnika

