Darko Lazović se ne vraća u Crvenu zvezdu: Dobio ponudu drugoligaša, blizu je odluke

Darko Lazović se po svemu sudeći neće vratiti u Crvenu zvezdu već će da ostane u Italiji. Na stolu ima ponudu drugoligaša Venecije.

Izvor: MN PRESS

Darko Lazović (35) se po svemu sudeći neće vratiti u Crvenu zvezdu. Prije nekoliko nedjelja pojavile su se informacije da su ljudi sa "Marakane" kontaktirali sa srpskim fudbalerom i da bi uskoro mogao da se vrati u voljeni klub, ali se izgleda to neće dogoditi.

Prema informacijama koje stižu iz Italije, on je dobio ponudu drugoligaša Venecije i blizu je da je prihvati. U pitanju je ugovor na godinu dana, dakle do juna 2026. godine, uz mogućnost produžetka na još godinu dana ako se Venecija vrati u Seriju A. Razgovori su u toku i navodno je blizu da prihvati ponudu.

Lazović je jedan od miljenika navijača Zvezde, oprostio je veliki novac kada je odlazio iz kluba i zato su se nadali mnogi da će opet da obuče crveno-bijeli dres. Ponikao je u Borcu iz Čačka, a u Zvezdu je došao 2009. godine i tu se zadržao šest godina, pošto je otišao u Italiju.

U Đenovi je igrao četiri sezone, pa je prešao u Veronu u kojoj je dobio i kapitensku traku. Za reprezentaciju Srbije debitovao je 2008. godine kod Radomira Antića kada je igrao protiv Poljske u prijateljskom meču, dok je posljednji meč odigrao 2023. godine.