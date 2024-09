Piksi otkrio, još jedan igrač se oprostio od Srbije: "O bivšima sve najbolje, ko neće da igra neka objasni zašto"

Dragan Stojković Piksi je otkrio da se poslije Dušana Tadića od dresa nacionalnog tima oprostio i Darko Lazović.

Izvor: MN Press/MONDO/Milutin Vujičić

Srbija je ostala bez kapitena i dugogodišnjeg lidera tima Dušana Tadića poslije Evropskog prvenstva u Njemačkoj, a sada je selektor Dragan Stojković objavio da se još jedan fudbaler oprostio od dresa nacionalnog tima. Krilni igrač Verone Darko Lazović više neće nastupati za reprezentaciju Srbije. Što se tiče odlaska Tadića iz nacionalnog tima selektor nije želio puno da priča, a što se Lazovića tiče objasnio je odluku da ga ne vodi na Euro, a otkrio je detalje razgovora u kojima je Lazović rekao da više ne želi da igra za Srbiju.

"Odmah poslije izjave kapitena Tadića sam dao izjavu o tome. O bivšima sve najbolje. Hipotetički je da li bih ga sada zvao. Poštujem svaku odluku igrača. On je dao veliki doprinos, ali želi da se posveti klupskim obavezama. Razgovarao sam sa Lazovićem iz Verone, on mi je isto rekao da je fokusiran na klupski fudbal. Ako još neko neće da igra, morao bi javnosti da objasni zašto neće da igra. Lazović je imao povrede, povredice, dovoljno da ne igra ili bude zamijenjen. Nisam želio da rizikujem pred Evropsko prvenstvo. Kao i za Radonjića, koji je imao minutažu kakvu je imao. Sa Darkom Lazovićem sam se čuo prije 15 dana. Rekao mi je da hoće da se posveti klupskoj karijeri, on se zbog godina ne vidi na Svjetskom prvenstvu...", saopštio je Stojković.

Dušan Vlahović se još jednom nije odazvao pitanju selektora, a Stojković je novinarima istakao da se ne uzbuđuje previše zbog odluke napadača Juventusa. Sada je Vlahović otkazao nastup zbog privatnih problema, a selektor Stojković je naglasio da ne želi da ulazi u detalje privatnog života svojih fudbalera.

"Doživljavam odluku Dušana Vlahovića kao i svakog drugog igrača. Nisam uzbuđen zbog toga. Ako imate neke informacije zašto je šesti put otkazao reprezentaciji... Moje je da ga stavim ili ne stavim na spisak. Kada ga ne bih pozvao, mogli biste da me pitate zašto je to tako i onda da vam obrazlažem. Moraćete njega da pitate. Meni je dovoljno ono što je meni rekao. Dužnosti mi je da javnost obavijestim o onome što smo pričali. Ne daj Bože da izmišljam", istakao je selektor Stojković.

