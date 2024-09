Autor Dragan Šutvić

11 : 14 Kraj konferencije! "Biće praznik fudbala, bogata fudbalska jesen za srpski fudbal na najvišem nivou. Igrati protiv Španije je velika stvar. Očekujem podršku našoj ekipi. Oni će u četvrtak uveče na Marakani istrčati na teren protiv najbolje ekipe. Biće debitanata, nisam ih ja zvao da pokažem kako sam hrabar. Zaslužili su da se nađu tu i sigurno će neko od njih debitovati protiv Španije. Na nama je da pružimo maksimum. Treba da trčimo, borimo se i za svoju zemlju i zbog svoje ekipe damo posljednju kap znoja", zaključio je selektor Stojković nakon 70 minuta razgovora.

11 : 14 Udaralo bi se po košarkašima... "Svako ima pravo da se ponaša kako misli. Na meni je da pripremim ekipu. Očigledno smo takve sudbine da krećemo od najjačih. Ne bojim se utakmice, želim da se pokažemo protiv najjače selekcije. Privilegija je igrati protiv najjačih. Pokušaćemo da damo svoj maksimum, da uradimo dobro i pozitivno. U Njemačkoj sam vjerovao da možemo da pobijedimo Englesku. Rekao sam to igračima, ali ne zato što sam nadobudan i bahat već jer sam realno vidui. I nisam bio daleko od toga. Španija je favorit, velika je utakmica, biće teško, ali zar ćemo se predati? To je motiv više, to je injekcija koja te tjera da se pokažeš. Da li smo desetkovani? Ovi momci tek treba da iskoriste svoju šansu! Neko ko odigra dobro, neće ga tenk izbaciti iz tima. Bili smo u Njemačkoj sa svim igračima, pa? Navijači mogu da zvižde ili aplaudiraju, ja nikad nisam bježao od toga. Davao sam maksimum, bodrio sam igrače da budu bolji. Raspoloženja se mijenjaju. Milojević je Bog jer je pobijedio Bode Glimt, a do sad bi ga možda i smijenili da nije pobijedio. Ne sastavljam igrače jer neko naređuje ili jer me neko moli. Kilometri i kilometri su istrčani, postojala je želja i volja, ali... Mi smo nerealni. Gledamo sa visine. Neko kaže 'Ne možete Sloveniju da dobijete'. Odmah se priča o skijanju, odmah se potcjenjuje. Vidjeli smo ih protiv Portugala. Nama Šeško i Šporar nisu stvarali šanse. Što Elšnik i Drkušić dođoše u Zvezdu, ako su Slovenci tako loši? Teško je ovdje biti realan. Udaralo bi se po košarkašima da nisu uzeli medalju, kao što se po vaterpolistima dok nisu uzeli zlato i postali heroji. Sve ja to razumijem ako je konstruktivna kritika. Tu smo da debatujemo i pričamo, da pričam zašto je to ovako ili onako. Ne bojim se izazova, nisam kukavica iako je to lakše. Najlakše je to. Imao sam ponude i sve sam ih odbio jer poštujem ovo i kad me pljuju i vrijeđaju. Mnogi bi se povukli. I tražili bi alibi. Igrači donose radost, selektori su krivi", dodao je Stojković.

11 : 04 Vlahović! "Doživljavam odluku Dušana Vlahovića kao i svakog drugog igrača. Nisam uzbuđen zbog toga. Ako imate neke informacije zašto je šesti put otkazao reprezentaciji... Moje je da ga stavim ili ne stavim na spisak. Kada ga ne bih pozvao, mogli biste da me pitate zašto je to tako i onda da vam obrazlažem. Moraćete njega da pitate. Meni je dovoljno ono što je meni rekao. Dužnosti mi je da javnost obavijestim o onome što smo pričali. Ne daj Bože da izmišljam", pričao je selektor ponovo o otkazu igrača Juventusa.

11 : 03 O Tadiću i Lazoviću! "Odmah poslije izjave kapitena Tadića sam dao izjavu o tome. O bivšima sve najbolje. Hipotetički je da li bih ga sada zvao. Poštujem svaku odluku igrača. On je dao veliki doprinos, ali želi da se posveti klupskim obavezama. Razgovarao sam sa Lazovićem iz Verone, on mi je isto rekao da je fokusiran na klupski fudbal. Ako još neko neće da igra, morao bi javnosti da objasni zašto neće da igra. Lazović je imao povrede, povredice, dovoljno da ne igra ili bude zamijenjen. Nisam želio da rizikujem pred Evropsko prvenstvo. Kao i za Radonjića, koji je imao minutažu kakvu je imao. Sa Darkom Lazovićem sam se čuo prije 15 dana. Rekao mi je da hoće da se posveti klupskoj karijeri, on se zbog godina ne vidi na Svjetskom prvenstvu...", saopštio je Stojković.

11 : 02 Ko je novi kapiten? "Branio je Rajković u Majorci dobro, pa što se nije prodao? Posao je uradilo Evropsko prvenstvo. Defanzivci su napravili nekoliko transfera", rekao je Piksi i otkrio detalje oko kapitena: "Moram da vidim sa igračima da li su spremni za ulogu kapitena. Imam neke ideje, ali još ne mogu da vam kažem. Bitnije mi je kako tim djeluje. Isto sam igrao kad sam bio i kad nisam bio kapiten."

11 : 02 Motiv! "Možete vi da izgubite utakmicu, ali javnost gleda. Svi vide kako ste izgubili. Pred nama je da igramo dobro, a ne znam kad treba da budete motivisani ako ne protiv najbolje ekipe na svijetu. U Evropi sigurno najveće, a mislim i na svijetu. Više se radujem tome nego nekoj utakmici koju ćemo laku pobijediti. To smo željeli, za to smo se borili. Jedna utakmica može da promijeni sve. Probaćemo da se što bolje upoznamo, da svježu krv upoznam sa onim što se očekuje. Radićemo maksimalno, prijepodne i poslije podne", istakao je selektor.

10 : 50 Kampovi za mlade! "Svi igrači koji imaju srpski pasoš su potencijalni reprezentativci. Ne bih da vas zamaram tolikim spiskom igrača. Moja ideja je da u nekom narednom periodu, ako dobijemo dozvolu klubova, napravimo mini kampove ovdje u Staroj Pazovi. U zavisnosti od obaveza talentovanih momaka. Da oni ovdje provedu tri dana, pokažu mi šta mogu u tehničko-taktičkom smislu... Najviše se to odnosi na igrače iz Superlige. Mislim da bi to trebalo da podrže i klubovi. Vidjećemo šta će biti od toga, to je moja ideja, da se razmisli o tome", rekao je selektor Stojković i dodao: "Aleksić je pokazao kvalitet koji se meni svidio. Meni nije važno koliko ima godina, a on predstavlja budućnost. Zaslužuje da mu se pruži šansa, da bude u društvu najboljih. To je pokazatelj drugim igračima da prate taj put i postanu reprezentativci."

10 : 49 Greške, greške... "Nema bezgrešnih ljudi. Ne znam da li su greške moje, igrača, sudija na terenu. Ja preuzimam odgovornost da sam negdje pogriješio. Možda to nije bilo kardinalno. Ja sam birao igrače, mislim da tu nije bilo grešaka. Zadovoljan sam motivom koji su prikazali na terenu, njihovom prezentacijom. Da li sam pogriješio što sam krenuo sa Vlahović-Mitrović-Tadić protiv Slovenije? To je bilo moje ubjeđenje. Sve je podložno raspravi. Pravi se tim na osnovu onoga što ste vidjeli kod protivnika i onog što se očekuje od svog tima. Preptostavljam da je u moru odluka i mojih grešaka bilo. Nikoga neću kritikovati javno. Uvijek sam bio pozitivan, javno nisam uputio kritike igračima zbog njihove igre. Ako nađete bezgrešnog trenera, dovedite ga odmah i ja ću se pomjeriti. Nisam ja ovdje da unazađujemo reprezentativni fudbal. Nisam ja ovdje da reprezentaciju vučem na dno. Upravo je obrnuto. Ako neko smatra da može bolje, neka proba. Onaj ko misli da može u polufinale, prvo će morati da kvalifikuje tu ekipu. To je osnov."

10 : 40 Povrede igrača... "Oštar bol prilikom nezgodnog pokreta na treningu. Na spisku je jer ja očekujem da će biti spreman. Osjetio je nelagodnu bol i zato je propustio trening. Čuli smo se taj dan kad se desilo. Rekao mi je da dolazi danas i da će sve biti u redu", rekao je Piksi i dodao: "Terzić je imao problema prije 10 dana, ali će doći. Vidjećemo u kakvoj je poziciji i koliko može. Veljković ima upalu Ahilove tetive. Dolazi i on, vidjećemo u kakvom je stanju. Maksimović ima bol u desnoj pubičnoj regiji, osjetio je to na utakmici, pogoršalo se na treningu, ali dolazi na okupljanje. Nećemo silovati ništa."

10 : 39 Podmlađeno "Liga nacija dolazi u pravo vrijeme. Ipak se radi o takmičarskim utakmicama, važno je šta uradimo. U tri mjeseca ćemo imati šest jakih provjera, borili smo se za tako nešto. Mjesto nam je među 16 najboljih. To niko ne treba da zaboravi. Opstati u diviziji A je jedan od ciljeva, uz formiranje tima od igrača za koje treba da vidimo da li mogu da nose teret. Pored rezultata treba stvoriti kostur tima koji će u martu krenuti u borbe za Svjetsko prvenstvo. Zato je došlo do mnogo promjena. Treba da pronađemo balans. Gdje ćete veći motiv za takmičenje od Španije, jedne od najboljih reprezentacija na svijetu? Igrači će morati da iskoriste šansu koja im se pruža", rekao je selektor Stojković.

10 : 33 Nije bilo tuče! "Desio se verbalni konflikt, koji je preuveličan zbog toga što nismo imali rezultat. Dobro je da se završilo na tome. Nikakvog fizičkog kontakta nije bilo. Ružno je da se čuje tako nešto. A moguće je, može neko da vas izvrijeđa kad izađete na ulicu. Igrači moraju da vode računa o tome jer nose neku odgovornost kad predstavljaju svoju zemlju. I ja nosim to, iako pokušavaju da me naprave alkoholičarem. Uz svo nezadovoljstvo to ne mogu da razumijem. Nisam pristalica alkohola, niti ga konzumiram. Ne bi trebalo da mi se kače neke karakteristike sa kojima nemam nikakve veze. Eto, kažem da nije bilo nikakve tuče, niti nečega što je bilo toliko ružno", dodao je Piksi.

10 : 32 Povrede i otkazi "Mogu da kažem za javnost ono što sam već rekao. Obavio sam mnogo razgovora sa njima, i ne samo sa njima. Hajde da pomenem Vanju Milinković-Savića. Dan pred objavljivanje šireg spiska pričao sam sa njim i on mi je rekao da ima problem sa kukom. Rekao je da će braniti, ali da osjeća kako je dobar tajming da se oporavi i rehabilituje taj dio teijla. Prihvatio sam to, dobili smo izvještaj ljekara. Naš doktor je u stalnom kontaktu sa doktorima tih kluba. Što se tiče Mitrovića, isto smo razgovarali. Požalio se na bol u zadnjoj loži. Imamo Sergeja koji mi je rekao da se radi o injekcijama u predjelu leđa. Kod Vlahovića su porodični problemi u pitanju. Niti ulazim niti ću ulaziti u porodični život igrača. Nemam mnogo toga da dodam. Ako imate neke nove informacije da mi kažete, tu sam da saslušam. Ostalo morate njih da pitate. Ja sam uradio svoj posao, stavio sam na spisak igrače na koje računam. Sve ostalo morate direktno njih da pitate. Vjerujem igračima u ono što mi kažu, a ja sam vam samo prenio. Nema informacija da neko neće da igra. Niko od njih mi nije rekao da neće da igra, napprotiv. Svi su rekli da jedva čekaju sljedeći skup. to je prava istina. Da li je to iskrenost ili nije iskrenost, ne ulazim. Nisam istražitelj. Još nisam pročitao nečiju izjavu da neće da igra. Bio bih vam zahvalan da prenesete javnosti ako imate drugačije informacije", dodao je selektor Stojković.

10 : 31 Niko nije precrtan! "Biće teško, trenerski posao nije nimalo lak. Svi treneri na svijetu znaju. Ko misli da je lako, neka proba. Nije mi bilo lako ni da napravim ekipu 2021. godine poslije jednog treninga. Ja se ne bojim izazova. Vjerujem da igrači mogu da iznesu teret. Bio bi veliki problem da je javnost zadovoljna nakon Evropskog prvenstva. Na meni i na nama je da povratimo povjerenje. To ćemo uraditi dobrom igrom i pobjedama. Neće biti lako u svakom slučaju. Ne odustajem lako, niti se predajem. Uradio sam ono što sam obećao, najavio sam dosta promjena u timu. Ovu Ligu nacija vidim kao odličnu priliku da se pruži šansa nekim igračima. Niko nije precrtan, niko nije otpisan. Svima su vrata reprezentacije otvorena, u zavisnosti od potreba, situacije, forme... Ne mogu da stavim Kostića kad čovjek nema klub, zapravo ima, ali nema. Ne mogu da stavim Radonjića koji trenira individualno. Ima klub, a zapravo nema. Zamislite neozbiljnost? Na njima je da se dokazuju. A ovo je prilika i šansa da vidimo igrače koji su na spisku. Oni su zato tu, ne zato što se meni personalno sviđaju. Da nije ranije predat spisak, Mimović bi bio na spisku jer sam gledao Zvezda - Bode Glimt. Biće na spisku ako nastavi ovako da igra. On je budućnost našeg fudbala", istakao je Dragan Stojković.

10 : 21 Odužićemo se Srbiji! "Napravljen je izvještaj od osam strana, ali to je kratka verzija. Postoji izvještaj na preko 50 strana koji je za internu upotrebu, stoji u arhivi. I da je napravljen na 88 strana ne bi nam ništa pomoglo jer nismo prošli grupu. Ja imam veliko poštovanje prema javnosti, veliko poštovanje prema medijima kakvi god oni bili i da li mi se sviđali ili ne. Prihvatam odgovornost i prihvatam da sam jedini krivac. Ali, nije to bilo tako crno... Ako hoće neko realno da gleda. Evropsko prvenstvo je krem fudbala, a mi smo tamo bili poslije 24 godine. Mnogo mi je krivo jer znam da smo mogli više. Krivo mi je zbog 30.000 ljudi u Gelzenkirhenu, krivo mi je zbog ljudi u Srbiji. Biće dana da se odužimo za tu podršku. Nekada kad se nasmijem, a to protumače kao neozbijnost, možda je od muke. Ljudi se utrkuju da se kažu riječi koje nisu primjerene. Opet kažem da biram da budem vrijeđan. Mogao bih o ovoj temi još dva sata, ali nam ne dozvoljava vrijeme. Bio sam medijima uvijek na usluzi, nikada nisam kasnio niti odbio nešto, to će tako ostati. Nikada nisam branio da me nešto pitate. Ne bi trebalo da ljudi od mene prave nešto što nisam. To je stvar vaspitanja. Ja sam isti kao i prije šest mjeseci, mjesec dana... Uvijek sam isti, neću se promijeniti. Tražiću maksimum i pokušaću da Srbija bude uspješna", rekao je selektor.

10 : 12 Biram da me vrijeđaju! "Dobro jutro! Prije nego što počnemo sa pitanjima, imam obavezu da se vratim na Evropsko prvenstvo i rezultatski neuspjeh. Napravili smo duboku analizu, o svakom detalju, do najmanje sitnice. Cilj je bio da se kvalifikujemo u narednu rundu, ali nismo uspjeli. Falio nam je jedan gol, jedna pobjeda da bi rezultat bio bolji. Nisam kritikovao igrače, niti ću to činiti. Dajem im vjetar u leđa i motivišem ih. Sa druge strane, u nekim segmentima igre smo pokazali dobar napredak, dok u drugim nismo bili na nivou. Smatram i vjerujem da u okolnostima u kojima radimo plasman na veliko takmičenje jeste veliki uspjeh za srpski reprezentativni fudbal. Fali nam jedan mali korak, pomak u rezultatu. Odgovornost preuzimam na sebe, ja sam najodgovorniji. Svi usjpesi koji su napravljeni pripadaju igračima, to je uvijek tako. Bio sam u pravu kada sam odluke donosio, kada sam ih birao i stavljao u tim. Od mog dolaska 2021. godine želim da donosim pozitivnu energiju i da mijenjam stvari. Napravljena je ekipa pobjedničkog karaktera, sa pozitivnim ambijentom. Fali nam nešto da napravimo iskorak. Bilo je grešaka i mojih, i igrača, svih onih koji rade u FSS. Greške se ispravljaju, tražimo način da ih prevaziđemo. Moramo da ih budemo svjesni. U opisu trenerskog posla je da ih ispravljam. Prihvatam ih! Između toga da budem vrijeđan ili da vređam, ja biram ovo prvo. Ako neko osjeća zadovoljstvo, neka nastavi. Činim sve što je u mojoj moći da našu reprezentaciju štitim i podržavam u svim akcijama, da je predstavljam na najbolji način. Druga tema da li će neko biti zadovoljan... Igrače kao igrače ne treba dirati, sve možete sa mnom da pričate. Volio bih da se ne zaboravi da sam preuzeo ekipu u delikatnom trenutku. Pomalo sam razočaran zbog tog malog koraka, što nismo uspjeli da prođemo grupu. Napravili smo analizu i mislim da je ona vrlo realna. Svi moramo da imamo dozu realnosti u sebi. Ne može da se predstavi kao debakl 0:0 protiv Danske. Falio nam je taj gol, bili smo jako blizu. Da ne pominjem gol Jovića poništen zbog VAR-a, da ne pominjem povlačenje za dres Mitrovića, otvoren šut Sergeja...", rekao je selektor.

10 : 00 Spisak! Ovo je spisak igrača na koje računa selektor Dragan Stojković Piksi. Golmani - Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Aleksandar Jovanović, Marko Ilić Odbrana - Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Srđan Babić, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Jan Karlo Simić, Kosta Nedeljković, Aleksa Terzić Vezni red - Saša Lukić, Ivan Ilić, Nemanja Maksimović, Kristijan Belić, Marko Grujić, Lazar Samardžić, Milan Aleksić Napad - Andrija Živković, Veljko Virmančević, Stefan Mitrović, Luka Jović, Petar Ratkov, Mihailo Ivanović

9 : 32 Kad su mečevi? Prvi meč na programu je u četvrtak od 20:45 na stadionu "Rajko Mitić", a gostuje Španija. Tri dana kasnije "orlovi" igraju sa Danskom, na "Parkenu" u Kopenhagenu.