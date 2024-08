Piksi se oglasio zbog otkaza igrača: Selektor otkrio zašto Vlahović, Mitar i SMS ne igraju za Srbiju

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obavijestio o čemu se radi.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije okuplja se kako bi početkom septembra igrala protiv Španije i Danske, a selektor Dragan Stojković Piksi neće moći da računa na Dušana Vlahovića, Aleksandra Mitrovića i Sergeja Milinković-Savića. Selektor nacionalnog tima oglasio se i objasnio kakva je situacija sa trojicom kvalitetnih fudbalera i dugogodišnjih reprezentativaca.

Sva trojica su u veoma kratkom roku obavijestili Stojkovića da se neće pojaviti na okupljanju u septembru, odnosno da neće moći da nastupe na prvim mečevima nacionalnog tima nakon Evropskog prvenstva. Kako ističe Stojković, dvojica fudbalera Al Hilala već duže igraju pod povredama zbog čega im treba pauza, dok Vlahović želi da riješi porodične probleme koje ima.

"Što se tiče Vlahovića, Sergeja i Mitra stvari su vrlo jednostavne. Vlahović me je zvao, rekao da ima porodične probleme, u to ne ulazim i nadam se da će to što ima riješiti na pozitivan način, što mu iskreno želim. Mitrović i Sergej praktično sve vreme igraju u Al Hilalu pod povredama. Momci su se javili, pričali smo, razumijem sve, hoće da iskoriste vrijeme kako bi te povrede sanirali. Kod Mitrovića je problem zadnja loža, kod Sergeja bol u leđima, igra pod injekcijama, mislim da je riječ o pršljenu", rekao je Stojković.

Po riječima selektora, nema mjesta za zabrinutost. "S obzirom na to da smo skloni različitim spekulacijama, ovim želim da naglasim da nema prostora za tako nešto. U ponedjeljak je konferencija za medije na kojoj ćemo razgovarati detaljnije o mnogim temama, kao i o našim ciljevima u Ligi nacija, ali prije svega pripremi za utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Odlazak na treće veliko takmičenje u nizu biće naš prioritet u narednom periodu", istakao je selektor.

Fudbalska reprezentacija Srbije izgledaće znatno drugačije u septembru jer je brojne igrače sa Evropskog prvenstva Piksi već precrtao. Pozive nisu dobili Vanja Milinković-Savić, Uroš Spajić, Nemanja Gudelj, Dušan Tadić, Filip Kostić, Filip Mladenović, Mijat Gaćinović i Srđan Mijailović. Na njih se vjerovatno ne računa ni za budućnost, jer je u procesu podmlađivanje nacionalnog tima.