Crvena zvezda već zna sljedećeg rivala: Poljaci pregazili protivnika u Evropi

Fudbaleri Crvene zvezde će, ako izbace Linkoln, igrati protiv Leha iz Poznanja jer su Poljaci bili ubjedljivi u prvom meču drugog kola.

Izvor: X/ Lech Poznan

Fudbaleri Crvene zvezde uspjeli su da savladaju Linkoln (1:0) u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, pa će u beogradskom revanšu imati veliku priliku da se domognu treće runde. Praktično se već sada zna ko ih čeka tamo - u meču poljskog i islandskog šampiona Leh iz Poznanja deklasirao je Brejdablik (7:1) i gotovo pa završio posao.

Čak šest golova, računajući i tri sa bijele tačke, vidjeli smo u izuzetno uzbudljivom prvom dijelu meča. Počelo je već u četvrtom minutu susreta kada je hrvatski fudbaler Antonio Milić iskoristio ukazanu priliku i postigao prvi gol za poljski klub. Upravo je on dvadesetak minuta kasnije napravio prekršaj zbog kojeg je dosuđen penal, a Gunlaugson je doveo Brejdablik do izjednačenja. Na njihovu žalost, to je bilo sve što smo vidjeli večeras, jer je samo nekoliko minuta kasnije direktan crveni karton dobio Margeirson.

Od tada su se na ovom meču smjenjivali golovi iz igre i golovi sa penala za ekipu Leha iz Poznanja. Prvo je Išak postigao gol sa bijele tačke za novu prednost, pa je Pereira povisio na 3:1, zatim je Išak postigao i drugi gol sa penala, a prvi dio meča zatvorio je Bengtson golom za 5:1. U nastavku utakmice Jagijelo je postigao šesti gol poljskog tima, a Išak je u samom finišu i treći put bio precizan sa bijele tačke.

Kako je veoma mala šansa da Brejdablik nadoknadi šest golova razlike na svom terenu naredne nedjelje, Leh iz Poznanja je već u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Tamo će mu protivnik vjerovatno biti Crvena zvezda, koja ima prednost pred meč na svom terenu. Četa Vladana Milojevića će pred svojom publikom pokušati da se bez problema plasira u treću rundu i stigne na megdan Poljacima.

Bonus video:

Pogledajte 01:23 Seol crveni karton Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)