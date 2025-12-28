Trener Partizana se nakon pobjede protiv Splita oglasio o Tajriku Džounsu i Džabariju Parkeru

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio o igračima koji imaju problem sa formom i navijačima, ili i jedno i drugo.
Trener Partizana Đoan Penjaroja oglasio se poslije ubjedljive pobjede protiv Splita i govorio o igračima koji izazivaju veliku pažnju - ne po dobru.
Da li će Tajrik Džouns napustiti Partizan i preći u Olimpijakos nakon loše forme i sukoba sa navijačima?
"Sutra ćemo putovati u Valensiju, to je moj odgovor", usmjerio je Penjaroja pažnju ka meču protiv Valensije u utorak.
Zašto Džabari Parker jedini nije igrao protiv Splita, iako je bio u sastavu?
"Džabari je jedan od igrača u ekipi. Trenerska je odluka da igramo sa 11 igrača. Bila je to moja odluka", takođe je kazao Penjaroja.
U osvrtu na meč bio je malo detaljniji.
"Srećni smo zbog prve pobjede u Partizanu. Mislim da smo igrali više-manje konstantnu utakmicu, kontrolisali smo ritam sve vrijeme. Očigledno je da imamo mnogo situacija u kojima možemo da se popravimo, ali mislim da smo odigrali dobar meč. Potrebno je da uvedemo Kema u novu situaciju, u nove defanzivne situacije, ali ipak to je dobra pobjeda za nas i imamo za dva dana novu utakmicu protiv Valensije".
Crno-bijeli će sljedeću utakmicu odigrati protiv Valensije u gostima, 30. decembra.
