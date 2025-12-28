logo
Trener Partizana se nakon pobjede protiv Splita oglasio o Tajriku Džounsu i Džabariju Parkeru

Trener Partizana se nakon pobjede protiv Splita oglasio o Tajriku Džounsu i Džabariju Parkeru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio o igračima koji imaju problem sa formom i navijačima, ili i jedno i drugo.

Da li Tajrik Džouns napušta Partizan i zašto Džabari Parker jedini ne igra? Izvor: MN Press/Youtube/BC Partizan TV

Trener Partizana Đoan Penjaroja oglasio se poslije ubjedljive pobjede protiv Splita i govorio o igračima koji izazivaju veliku pažnju - ne po dobru.

Da li će Tajrik Džouns napustiti Partizan i preći u Olimpijakos nakon loše forme i sukoba sa navijačima?

"Sutra ćemo putovati u Valensiju, to je moj odgovor", usmjerio je Penjaroja pažnju ka meču protiv Valensije u utorak.

Zašto Džabari Parker jedini nije igrao protiv Splita, iako je bio u sastavu?

"Džabari je jedan od igrača u ekipi. Trenerska je odluka da igramo sa 11 igrača. Bila je to moja odluka", takođe je kazao Penjaroja.

U osvrtu na meč bio je malo detaljniji.

"Srećni smo zbog prve pobjede u Partizanu. Mislim da smo igrali više-manje konstantnu utakmicu, kontrolisali smo ritam sve vrijeme. Očigledno je da imamo mnogo situacija u kojima možemo da se popravimo, ali mislim da smo odigrali dobar meč. Potrebno je da uvedemo Kema u novu situaciju, u nove defanzivne situacije, ali ipak to je dobra pobjeda za nas i imamo za dva dana novu utakmicu protiv Valensije".

Crno-bijeli će sljedeću utakmicu odigrati protiv Valensije u gostima, 30. decembra.

(MONDO)

Tagovi

KK Partizan ABA liga

