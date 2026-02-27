"Crvena zvezda bi bila Top5 klub u Seriji A": Ove riječi Dritona Camaja niko nije očekivao

Fudbaler Novog Pazara Driton Camaj prokomentarisao je kvalitet Crvene zvezde, aktuelnog šampion Srbije i lidera Superlige.

Izvor: Youtube/Pazarski podcast/printscreen

Crnogorski fudbaler Driton Camaj (28) jedno je od najboljih zimskih pojačanja u Superligi Srbije. On je stigao u Novi Pazar i odmah pokazao kakav je igrač jer je već postigao pet golova, od kojih su neki bili posebno lijepi. Nova sredina mu očigledno prija, a Superliga Srbije mu je izazov jer je smatra najboljom ligom u regionu.

Takođe, Camaj tvrdi da bi Crvena zvezda bila u vrhu tabele kada bi se takmičila u Seriji A, što je veoma hrabra prognoza kakvu nismo često imali prilike da čujemo. Fudbaler Novog Pazara smatra da u Italiji ima tek nekoliko ekipa koje su kvalitetnije od aktuelnog šampiona Srbije.

"Pratio sam Hrvatsku dosta, pratio sam Zvezdu kroz Evropu jer eto, nekako volim naše ekipe da gledam u Evropi. Rekao bih da je u ovom trenutku srpska liga možda i najbolja u regionu. Pogotovo zbog Zvezde koja je najbolja, čak iznad Dinama u zadnjih dvije-tri godine, rekao bih", počeo je Driton Camaj o fudbalu u Srbiji tokom gostovanja u emisiji "Pazarski podcast".

Jedan od najboljih igrača Superlige Srbije u prolećnom dijelu sezone, pošto je na četiri meča postigao pet golova, smatra da bi Crvena zvezda mogla da se bori za izlazak na evropsku scenu i kada bi se takmičila u elitnom rangu italijanskog fudbala. Njegov je utisak da u Seriji A trenutno ima samo nekoliko ekipa koje su bolje od Crvene zvezde.

"Dosta pratim Italiju jer imam dosta drugova tamo i eto,... Nikola Krstović koji igra u Atalanti, mali Adžić koji je u Juventusu. Iskreno, Zvezdu vidim u Top 5-6 ekipa u Seriji A. Po kvalitetu koji imaju jer iskreno, to što vidim u Italiji, ne puni mi oko ispod sedme ekipe. Tako da, Zvezda bi se svakako borila za mesto među pet ili šest najboljih u Italiji. To je moje mišljenje", rekao je crnogorski reprezentativac.

Na opasku voditelja da crveno-bijeli imaju Marka Arnautovića, Camaj je počeo da nabraja i ostale igrače Zvezde. Prije samo nekoliko nedelja Zvezda je pobijedila Novi Pazar (5:0) u Beogradu, a dva tima će se sastati u četvrtfinalu Kupa Srbije, ovog puta na terenu plavo-bijelih. Biće to potpuno drugačija utakmica.

"Katai je fenomenalan igrač, Rade Krunić... Možda se ne priča toliko o njemu, ali Elšnik isto. On je ozbiljan majstor. ekipa Zvezde je odlična, ne treba trošiti riječi o njima. Da ne bude da previše hvalim Crvenu zvezdu, opet, u četvrtak igramo Kup Srbije. Ni njima neće biti svejedno da dođu u Novi Pazar", rekao je Camaj i dodao: "Što se tiče naše utakmice, jedva čekam da vidim atmosferu u Pazaru. Rekli su mi ovi moji da je atmosfera posebna".