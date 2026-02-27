Nekadašnji trener Crvene zvezde Aleksandar Janković analizirao je situaciju u klubu nakon eliminacije iz Lige Evrope.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je eliminisana iz Lige Evrope, jer je na svom terenu poražena od Lila (2:0) nakon produžetaka. Tim Dejana Stankovića nije imao snage da sačuva prednost ostvarenu u Francuskoj (1:0) nedelju dana ranije, a nakon eliminacije iz Evrope ima i pohvala i kritika na računa crveno-bijelih. Među onima koji ukazuju na probleme je bivši trener Zvezde Aleksandar Janković.

Srpski stručnjak je opširno analizirao situaciju u Crvenoj zvezdi, uz poseban osvrt na prodaju talentovanih fudbalera, kupovinu nedovoljno kvalitetnih stranaca i manjak srpskih igrača u aktuelnom sastavu. Po riječima Aleksandra Jankovića, to bi mogao da bude problem za Zvezdu, ali i sve ostale klubove u Srbiji narednih godina.

"Zvezda je protiv Lila igrala sa samo dva srpska igrač u startnih 11. Žao mi je što Krunić i Arnautović nemaju naš pasoš, ali to je preveliki broj stranaca, devet u startnih 11 i pet na klupi", rekao je Aleksandar Janković za "Danas" i dodao: "O temi ranih odlazaka mladih domaćih igrača sam upozoravao još kada se naša reprezentacija plasirala na prethodno Svjetsko prvenstvo. Mi Srbi volimo da budemo generali poslije izgubljenih bitaka, kada vrlo emotivno analiziramo neuspjehe. Zato na ovu temu pričam i sada, jer sam je apostrofirao i kada se pobjeđivalo. Nije dobro što imamo prosječno po 10 stranaca u klubovima Superlige".

Vidi opis "Promašivanje stranaca je skup sport": Aleksandar Janković otkrio najveći problem Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Nekadašnji trener Crvene zvezde ističe da je prodaja talentovanih srpskih fudbalera i dolazak skupocjenih stranaca sumnjivog kvaliteta pogrešan model za aktuelnog šampiona Srbije. Smatra Janković da je jako skupo promašivati kada se dovode inostrani fudbaleri u klub!

"Diskutabilna je argumentacija da se mladi igrači prodaju zbog finansijske egzistencije kluba. Pričao sam o Bode Glimtu i kontinuitetu. Nema mnogo filozofije, oni su zbog tog kontinuiteta razvili automatizme u igri i postali su preozbiljan tim. Ovdje se svake godine formira novi kostur, jedan tim igra u kvalifikacijama, drugi tokom sezone i teško je u tom slučaju napraviti rezultat u Evropi. Zvezda je posljednjih godina prodala u inostranstvo talentovanu djecu i trenutno nema nijednog fudbalera iz te grupe koji igra Ligu šampiona. Nedeljković, Mimović, Stojković, Maksimović, Mijatović, Milosavljević jesu donijeli veliku zaradu klubu, ali oni nemaju značajnu ulogu u svojim timovima. Neki su čak više na tribinama ili su poslani na pozajmice. Za taj rekordan novac od prodaja angažovani su stranci. Neki su pojedinačno plaćani i po pet miliona evra. Kada se tome doda i godišnja plata igrača, plus provizije za agente, pa porez državi, dobijamo i duplo veću cifru od one koja bi bila izdvojena za obeštećenje. Takve igrače je kasnije teško prodati za značajan novac. Promašivati skupe strance godinama je jako skup sport, a kroz naše najbolje klubove je posljednjih godina prošlo mnogo pečalbara sumnjivog kvaliteta", rekao je bivši trener Crvene zvezde Aleksandar Janković.

Vidi opis "Promašivanje stranaca je skup sport": Aleksandar Janković otkrio najveći problem Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 10 / 10

Smatra nekadašnji selektor mlade reprezentacije da bi cjelokupan srpski fudbal imao koristi ukoliko bi mladi fudbaleri ostajali u klubovima nešto duže, kada se već naviknu na seniorski fudbal. To bi bilo korisno i za reprezentaciju, koja bi na taj način dobijala gotove proizvode u domaćim okvirima, umjesto da čeka formiranje igrača u inostranstvu.

"U interesu naše reprezentacije je da ti mladi igrači ostanu u Srbiji i afirmišu se. Ovako se spremamo za prodaju sljedećeg bisera, vjerovatno je Kostov na redu. Da ne bude zabune, ne mislim samo na Zvezdu, tako razmišljaju i ostali klubovi, otišli su i Mihajlo Cvetković, Milan Aleksić... Pa zar nije bolje, ako klubovi već stalno traže pomoć od države, da se taj novac iskoristi da se zadrže domaći talenti nego da se krpe rupe i troši za vraćanje dugova preplaćenim strancima kao što je bio slučaj Andradea u Partizanu. Finansijski momenat i brzi interes klubova ugušiće kvalitet i interes reprezentacije Srbije, a to je već bilo vidljivo u nedavno završenim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo", zaključio je Janković.