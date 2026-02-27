Haos na ski krosu na Kopaoniku: Skijaš pao i pokupio još dvojicu na stazi!

Neugodna situacija na Svjetskom kupu u ski krosu.

Izvor: TNT Sports/X7Printscreen

U muškom finalu Svetskog kupa u ski krosu koji se održava na Kopaoniku došlo je do haosa na stazi. Trojica od četvorice takmičara nisu završili trku, a pobjednik je morao da bude proglašen tek nakon pregledavanja snimka.

U finalnoj trci su učestvovali Tim Hronek i Florijan Vilmsman iz Njemačke i Kevin Druri i Ris Houden iz Kanade.

Houden i Vilmsman su vodili u trci, i borili su se za prvo mjesto kada je došlo do kontakta, a potom i pada. Vilmsman je izgubio ravnotežu, pao, na njega su naletjeli Druri i Hronek, a Hrauden trku okončao kao prvi.

U velikoj brzini su probili zaštitnu ogradu, ali srećom niko nije ozbiljnije povrijeđen. Potom su na scenu stupile sudije koje su utvrdile da je Hrauden nepropisno sapleo rivala, pa je trku završio kao posljednji. Pobjednik je bio Hronek, Druri je bio drugi, a Vilmsman treći.