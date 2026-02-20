logo
Vinko Marinović nakon "pokera" golova Borca u Doboju: Zrinjski nam ulio dodatno samopouzdanje

Vinko Marinović nakon "pokera" golova Borca u Doboju: Zrinjski nam ulio dodatno samopouzdanje

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Borca rutinski su u petak zabilježili novu ubjedljivu pobjedu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

FK Željezničar FK Borac (9).JPG Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Crveno-plavi su u okviru 22. kola prvenstva sa "pokerom" golova deklasirali dobojsku Slogu (0:4) i pobjegli sedam bodova razlike drugoplasiranom Zrinjskom, koji u nedjelju igra hercegovački derbi protiv Širokog Brijega.

Trener Banjalučana Vinko Marinović iako mokar zbog kiše u Doboju, bio je više nego zadovoljan partijom svojih izabranika.

"Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, posebno dobro smo je otvorili. Odmah smo poveli u početku i postigli ubrzo i drugi gol i od tada je to bila potpuna kontrola", rekao je Marinović za "Arenu Sport".

Prema njegovim riječima, ubjedljiva pobjeda protiv Zrinjskog (3:0) u prošlom kolu u Banjaluci dala je ekipi dodatno samopouzdanje, što se jasno vidjelo na terenu.

"Naravno da nam je ta utakmica protiv Zrinjskog dala jedno samopouzdanje što se danas i vidjelo na igračima. Očekujem u narednom periodu da budemo još bolji i da još budemo kvalitetniji. Već naredne subote nas čeka derbi sa Sarajevom".

Marinović je potom čestitao svom timu na pobjedi, a onda i istakao zadovoljstvo zbog učinka mladih igrača - Mateja Deketa i Pavla Đajića, koji su postigli treći i četvrti gol na dobojskim "Lukama".

"Čestitam igračima na još jednoj pobjedi. Bili su zaista ozbiljni od početka i to je ono što krasi ekipu i što čini jedan zaista dobar tim. Mladi igrači dobijaju priliku, a evo postižu i golove. To mi je posebno drago. Dobiće veliko iskustvo, ali i motivaciju za dalji rad", zaključio je trener Borca.

(MONDO)

Tagovi

FK Borac FK Sloga Doboj Premijer liga BiH Vinko Marinović

