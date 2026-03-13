Danil Medvedev napravio haos u Indijan Velsu: Da li je ukrao poen Britancu?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Danil Medvdev je na meču protiv Džeka Drejpera tražio VAR provjeru, pa se poslije toga izvinjavao zbog haosa koji je napravio.

Danil Medvedev prošao je u polufinale Indijan Velsa. Pobijedio je Džeka Drejpera (6:1, 7:5) i tako izbacio čovjeka koji je savladao Novaka Đokovića. Na meču protiv britanskog igrača napravio je i haos pošto je u jednom momentu tražio VAR provjeru zbog koje je Drejper izgubio poen. Došlo je do ozbiljne rasprave i na kraju.

Drejper je poslije jednog udarca napravio pokret rukom u stranu prije nastavka poena. Odigrano je još nekoliko razmjena i završeno je tako što je Rus poslao lopticu u mrežu. Tada je otišao do sudije Oreli Tort i tražio VAR provjeru i tvrdio da je Džekov potez uticao na njega i njegov udarac. Problem nije bio u tome, koliko u činjenici da nije odmah zaustavio poen, tražio provjeru, nego je to učinio tek kada je izgubio poen. Poslije VAR provere je taj poen dodijeljen Medvedevu zbog ometanja odnosno "hindrance call" kako je objašnjeno.

"Zasluženo si pobijedio, nema pogovora oko toga. Ali, mislim da te moj potez nije omeo uopšte", rekao mu je Drejper na mreži, uslijedio je kraći razgovor između njih u kom se Danil donekle izvinio za to.

"Da li me je omelo?"

Poslije toga je Medvedev došao na konferenciju za medije i pričao o tom poenu koji je bio dosta važan u datom trenutku. Bilo je to na 5:5 u drugom setu i Drejper je imao 0:30, ali je poslije promjene odluka bilo 15:15.

"Mislim da je trebalo da uradim u momentu kada se desilo, da ne čekam kraj poena. Ali ako vidite moj forhend poslije tog udarca, malo me omeo. Pitao sam sudiju šta treba da uradim, rekla mi je da mogu da tražim pregled. Odlučila je da je poen za mene. Uzeću to. Da li me je mnogo omeo. Ne. Da li me je malo omeo? Da. Da li je dovoljno za poen, ne znam. Da li smo u dobrim odnosima? Mislim da jesmo, ali da je to više pitanje za njega sada poslije ovoga što se desilo. Mislim da imamo dobar odnos", zaključio je Medvedev koji će igrati u narednom kolu protiv Karlosa Alkaraza.

Izvor: Youtube/ Australian Open TV
