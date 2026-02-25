Borac i dalje bez trijumfa u Ljubuškom! Izviđač poslije drame dobio crveno-plave!

Izviđač slavio u uzbudljivom derbiju protiv Borca.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Rukometni derbi polusezone između Izviđača i Borca pripao je „skautima“ koji su slavili rezultatom 36:35 poslije uzbudljivih 60 minuta i prave drame u završnici.

Imao je Borac vođstvo tokom većeg dijela meča, ali nije uspio da poslije više od šest godina dođe do trijumfa u Ljubuškom.

Borac je poslije početnog egala (3:3) stigao to osjetnije prednosti i poveo 7:4, ali je domaćin uzvratio i smanjio na gol zaostatka da bi na sredini prvog dijela bilo 11:8 za Borac poslije uspješno izvedenog sedmerca Herića.

Mogao je Borac osam minuta prije kraja prvog dijela ponovo do "plus tri“, ali Nježićev sedmerac brani golman Izviđača, a "skauti“ potom serijom 3:0 preokreću na 14:13.

Banjalučani su ipak otišli na odmor sa prednošću 17:15, potom dodali još jedan gol na početku drugog dijela, ali ni to nije bilo dovoljno protiv domaćina koji nije dozvoljavao protivniku da prelomi ovaj meč.

Imao je Borac i 28:25, ali je Izviđač uzvratio sa tri vezana gola, a potom su se i „skauti“ odlijepili na 34:31.

Nije se ni Borac predavao, smanjio je na samo gol zaostatka, ali je Trivunović promašio napad za izjednačenje pri rezultatu 36:35, a ni nakon nevjerovatnog odbranjenog napada crveno-plavi nisu uspjeli da upute bar šut ka golu i Izviđač je stigao do minimalne pobjede.

DOmaće su do pobjede vodili Amer Šahinović sa odam golova i Diano Ćeško sa sedam, dok je kod Borca nejefikasniji bio Herić sa 11 pogodaka.

Izviđač nakon trijumfa protiv Borca ima Četiri boda više od Sloge i Vogošće, te pet više od Borca, ali „skauti“ imaju i utakmicu manje.