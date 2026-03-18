"Rasturio me je na komade": Bivši premijerligaš gledao Prosinečkog u dresu Jugoslavije pa ostao bez riječi

Dragan Šutvić
Nekadašnji premijerligaški vezista Don Hačinson prisjetio se kakvu je magiju na terenu znao da izvede Robert Prosinečki.

Don Hačinson hvali Roberta Prosinečkog

Još se svijet sjeća posljednjeg tima Jugoslavije. Fudbalska reprezentacija naše bivše države stigla je na Svjetskom prvenstvu 1990. godine do četvrfinala gdje je ispala od Argentine, a snimak sa te utakmice inspirisao je nekadašnjeg fudbalera Škotske Dona Hačinsona da se sjeti kakav je fudbaler bio Veliki Žuti.

"Kad sam igrao protiv Hrvatske, moj tadašnji selektor me zamolio da igram flastera na Prosinečkom. Pomislio sam da to ne može da bude tako teško. Rasturio me je na komade. Kakav igrač", prisjetio se Hačinson. 

Nekadašnji vezista Liverpula, Vest Hema, Evertona, Šefild junajteda i Sanderlenda priznao da je da je bio potpuno nemoćan pred legendarnim Prosinečkim, a evo snimka koji ga je inspririsao. 

Jugoslavija je na tom turniru startovala teškim porazom 4:1 od Zapadne Njemačke, zatim je savladala Kolumbiju 1:0 i pobjedom sa 4:1 nad selekcijom Ujedinjenih Arapskih Emirata uspjela je da dođe do druge faze.Tu je prvo poslije produžetka savladala Španiju 2:1, a onda je Argentina bila bolja od nas na penale 3:2 nakon meča bez golova.

Škoti i Hrvati su 2000. igrali na Maksimiru kada je bilo 1:1, a Hačinson je završio meč sa žutim kartonom. U Šktskoj je bilo 0:0, a Robert Prosinečki je na terenu proveo 78 minuta, kada ga je zamijenio Davor Vugrinec.

