"Žuti" ima novi selektorski posao - četvrti u karijeri! Robert Prosinečki krenuo put Azije

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Prosinečki je preuzeo selekciju Kirgistana.

Robert Prosinečki preuzeo Kirgistan Izvor: Profimedia/Nick Potts / PA Images

Proslavljeni Robert Prosinečki počeo je ove srijede da obavlja četvrti selektorski posao u trenerskoj karijeri.

Nakon Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, sa kojom se rastao u septembru ove godine, legendarni "Žuti" preuzeo je selekciju Kirgistana, sa kojom bi, prema ugovoru, trebalo da radi do februara 2027. godine. Drugim riječima, do kraja Azijskog Kupa nacija, koji se igra od 7. januara do 5. februara 2027. godine u Saudijskoj Arabiji.

Selekcija Kirgistana nikada do sada nije uspjela da se plasira na Svjetsko prvenstvo. U prethodnom kvalifikacionom ciklusu odradila je 14 utakmica i ostvarila pet pobjeda, dva remija i sedam poraza. Uz taj učinak, Kirgistan je nastup u kvalifikacijama završio u trećoj rundi, kao petoplasirani od šest timova u jednoj od grupa.

Kad je riječ o kontinentalnom takmičenju, Kirgistan je dva puta uspijevao da izbori nastup. Prvi put su u tome uspjeli 2019. godine, kada su se našli u osmini finala i zauzeli 15. mjesto, dok su četiri godine kasnije bilo na 20. poziciji.

Svi reprezentativci, izuzimajući Elkana Budinova koji nastupa u Češkoj, brane boje klubova u Kirgistanu.

Prosinečki je, dodajmo, bio pomoćni trener u stručnom štabu Slavena Bilića u reprezentaciji Hrvatske. Što se tiče klupske karijere, radio je u Crvenoj zvezdi, Kajzerisporu (dva mandata), Denizlisporu, Olimpiji i Rudešu.

(mondo.ba)

Tagovi

Robert Prosinečki Kirgistan treneri

