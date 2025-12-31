logo
Luka Dončić opet ispisao istoriju NBA lige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić blista, a njegovi L.A. Lejkersi ne baš toliko. Opet je u istoriji NBA lige.

Luka Dončić opet ispisao istoriju NBA lige Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić odigrao je prethodne noći još jedan sjajan meč za L.A. Lejkerse, međutim to opet nije značilo da će njegova ekipa doći do pobjede. Lejkersi cijeli decembar imaju problema i nisu ih riješili protiv Detroita koji je bez većih problema slavio na ovom gostovanju 128:106, zadržavši prvu poziciju na tabeli Istočne konferencije.

Dončić je na ovom susretu ubacio 30 poena (9/22), imao je još 11 asistencija i pet skokova i bio je ubjedljivo najbolji igrač Lejkersa, što je bilo dovoljno da ispiše istoriju NBA lige.


Ovo je bila čak 91. utakmica za Dončića u kojoj je imao minimum 30 poena i 10 asistencija, što znači da sada dijeli treće mjesto vječne liste sa Trejom Jangom iz Atlante. Dončić je i najmlađi košarkaš koji je stigao do ovih brojki, tek mu je 26 godina, a brzo će sigurno srušiti i dvojicu košarkaša koji su ispred njega na ovoj tabeli.

Ispred su samo njegov saigrač Lebron Džejms (105. utakmica sa ovakvim prosjekom), odnosno Džejms Harden (108), pa čak neće biti iznenađenje da ih Dončić pretekne i do kraja sezone.


A pamtimo kad su mu govorili da je "bucko" i da neće uspjeti u NBA ligi, dok sada ispisuje stranice njene istorije...

NBA rezultati 31. decembar

  • Memfis - Filadelfija 136:139*
    Juta - Boston 119:129
    L.A. Lejkers - Detroit 106:128
    L.A. Klipers - Sakramento 131:90

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:54
Luka Dončić priča srpski
Izvor: Youtube/House of Highlights
(MONDO)

