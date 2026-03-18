Vinisijus potezom ponovo napravio haos: Provocirao poslije gola, Etihad pobjesnio

Vinisijus potezom ponovo napravio haos: Provocirao poslije gola, Etihad pobjesnio

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Nije zaboravio prozivke od prošle godine i sada je na svoj način to vratio navijačima Mančester sitija.

Vinisijus Žunior provocirao navijače Mančester sitija Izvor: X/@AdriRM33/printscreen

Gdje god i sa kim god da igra Vinisijus napravi nešto kontroverzno. Sada je dao dva gola Mančester sitiju i izbacio ekipu Pepa Gvardiole iz Lige šampiona, ali se mnogo više priča o njegovom gestu nakon prvog pogotka.

Častio ga je Bernardo Silva jer je rukom spriječio loptu da uđe u mrežu Đanluiđija Donarume pa je tako dosuđen penal koji je Vinisijus pretvorio u pgoodak. Pogledajte proslavu zbog koje se našao u centru pažnje:

Na kraju je Vinisijus dao i gol na startu nadoknade vremena koji je poništen, da bi poslije toga postigao i pogodak za konačnih 2:1 i ukupno 5:1. U prvom meču je bio asistent kod jednog od tri pogotka Federika Valverdea. 

Šta je uradio Vinisijus?

Real Madrid i Mančester siti su igrali u Ligi šampiona i prošle sezone kada je golovima Nika O'Rajlija i Erlinga Halanda pobijedila ekipa Pepa Gvardiole. Tada su navijači Mančester sitija pokazali transparent na kome je stajao Rodri sa Zlatnom loptom i na kome je pisalo: "Prestani da plačeš", tj. "Stop crying your heart out", što je zapravo naziv kultne pjesme poznatog mančesterskog benda Oejzis. Braća Galager koji su glavni ljudi tog benda su inače veliki navijači Mančester sitija.

