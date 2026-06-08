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Novak Đoković i Bogdan Bogdanović na atinskom derbiju: Pogledajte reakciju navijača u Pireju

Novak Đoković i Bogdan Bogdanović na atinskom derbiju: Pogledajte reakciju navijača u Pireju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković i Bogdan Bogdanović zajedno gledaju veliki derbi Olimpijakos - Panatinaikos u finalu grčkog plej-ofa.

novak djokovic i bogdan bogdanovic na olimpijakos panatinaikos Izvor: Twitter/gazzetta.gr/Screenshot

Najbolji teniser sveta Novak Đoković i kapiten reprezentacije Srbije u košarci Bogdan Bogdanović zajedno gledaju veliki derbi Atine, Olimpijakos - Panatinaikos u finalu grčkog plej-ofa. Navijači su vidjeli na video-bimu da su legendarni srpski sportisti u loži Dvorane mira i prijateljstva i njihov dolazak je izazvao aplauze publike.

Kada su prikazani na video-bimu, obojica su se stidljivo osmjehnuli, a Bogdan Bogdanović je usmjerio aplauze ka Đokoviću, uperivši kažiprst ka njemu. Pogledajte tu scenu.

Novak Đoković ove sezone nije gost u dvorani Olimpijakosa, jer dok živi u Atini rado posjećuje utakmice novog šampiona Evrope. Prošli put viđen je u društvu NBA šampiona i MVP-a, Janisa Adetokumba, a sada je kraj njega Bogdan, koji provodi odmor u Grčkoj poslije svoje najteže sezone u NBA ligi, tokom koje gotovo uopšte nije igrao za Kliperse.

Sa druge strane, Novak se u Atini sprema za Vimbldon (29. jun - 12. jul) i poslije njegove rane eliminacije na Rolan Garosu postalo je jasno da neće igrati ni na jednom turniru prije najvećeg grend slema u sezoni.

Novak i Bogan prisustvovali su trećoj utakmici finala i skor u seriji za titulu je 1-1.

(MONDO)

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Tagovi

Novak Đoković Bogdan Bogdanović KK Panatinaikos KK Olimpijakos

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