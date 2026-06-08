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Zvijezda Holandije propušta Svjetsko prvenstvo

Zvijezda Holandije propušta Svjetsko prvenstvo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Defanzivac Arsenala Jurijen Timber neće igrati na Mundijalu zbog povrede.

jurijen timber propusta svjetsko prvenstvo zbog povrede Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zvijezda reprezentacije Holandije Jurijen Timber neće igrati na Svjetskom prvenstvu. Zvanično je potvrđeno da će defanzivac Arsenala napustiti mundijalski trening-kamp reprezentacije u Njujorku. On je "rovit" i stavljen na spisak selektora Ronalda Kumana, s obzirom na to da zbog povrede zgloba nije igrao ni u finalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena. Iako su ljekari reprezentacije dali sve, standardni štoper Holandije neće moći da zaigra na svom drugom Mundijalu, jer ga je selektor Luj Van Gal vodio na prethodni u Kataru.

Nažalost, Timber je zbog povrede propustio i prethodno veliko takmičenje, Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024.

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Izvor: MN PRESS

Umjesto njega, na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi od 11. juna igraće Lutšarel Gerjtrojda, desni bek RB Lajpciga koji je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Sanderlendu u Premijer ligi. On je bivši igrač Fejenorda, sa kojim je gostovao Partizanu u proljeće 2022. godine u utakmici Konferencijske lige.

Holanđani će igrati na Svjetskom prvenstvu u Grupi F, protiv Japana 14. juna, Švedske 20. juna i Japana 25. juna.

(MONDO)

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Holandija Mundijal 2026

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