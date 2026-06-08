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"Ovdje mi treniramo, a tamo su zmije": Švajcarci objavili mapu upozorenja, ostali u šoku kad su stigli na Mundijal

"Ovdje mi treniramo, a tamo su zmije": Švajcarci objavili mapu upozorenja, ostali u šoku kad su stigli na Mundijal

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Švajcarska repezentacija se oglasila i potvrdila da je dobila upozorenja od organizatora Mundijala zbog zmija u blizini trening kampa

Švajcarci se žale jer imaju zmije oko trening kampa Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Bliži se početak Svjetskog prvenstva u fudbalu, a reprezentacija Švajcarske objavila je saopštenje zbog zmija. Da, vjerovali ili ne oni su dobili upozorenje od organizatora šampionata i objavili su mapu kako bi pokazali gdje se nalaze zmije i izdali upozorenje javno da svi vide.

Njihov trening kamp je u San Dijegu i objavili su fotografije na kojima pokazuju šta se gdje na mapi nalazi. Gdje su teretana, svlačionice, prostor za trening i slično i gdje se nalaze oblasti na kojima se nalaze zmije.

Pojedini strani mediji tvrde da su Švajcarci već počeli da istražuju mogućnost promjene baze za trening na neko bezbjednije mjesto. Švajcarska se nalazi u grupi "B" sa reprezentacijama Kanade, Bosne i Hercegovine i Katara i glavni su favoriti za prvo mjesto u grupi.

Tagovi

Mundijal 2026

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