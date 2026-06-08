"Ovdje mi treniramo, a tamo su zmije": Švajcarci objavili mapu upozorenja, ostali u šoku kad su stigli na Mundijal

Švajcarska repezentacija se oglasila i potvrdila da je dobila upozorenja od organizatora Mundijala zbog zmija u blizini trening kampa

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Bliži se početak Svjetskog prvenstva u fudbalu, a reprezentacija Švajcarske objavila je saopštenje zbog zmija. Da, vjerovali ili ne oni su dobili upozorenje od organizatora šampionata i objavili su mapu kako bi pokazali gdje se nalaze zmije i izdali upozorenje javno da svi vide.

Njihov trening kamp je u San Dijegu i objavili su fotografije na kojima pokazuju šta se gdje na mapi nalazi. Gdje su teretana, svlačionice, prostor za trening i slično i gdje se nalaze oblasti na kojima se nalaze zmije.

: The Swiss Natoinal Team has released their training base map for the World Cup, at the San Diego Jewish Academy.



There is a dangerous SNAKE AREA on one side. Players and staff have been warned about this.pic.twitter.com/lMM8nWaoQB — The Touchline | (@TouchlineX)June 6, 2026

Pojedini strani mediji tvrde da su Švajcarci već počeli da istražuju mogućnost promjene baze za trening na neko bezbjednije mjesto. Švajcarska se nalazi u grupi "B" sa reprezentacijama Kanade, Bosne i Hercegovine i Katara i glavni su favoriti za prvo mjesto u grupi.