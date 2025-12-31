Trejsi Mekgrejdi o povredi Nikole Jokića: "Ovo je tužan dan za mene"

Trejsi Megrejdi, omiljeni košarkaš Nikole Jokića, reagovao zbog njegove povrede koljena.

Nikola Jokić doživio je povredu kolena u porazu Denvera protiv Majamija (147:123), a prve informacije govore da će pauzirati oko četiri nedjelje, što može da ga ostavi bez MVP nagrade. Ujedno, može da napravi i veliki problem Denveru koji će se čak ozbiljno oznojiti da dođe do plej-ofa usljed povreda i ostalih igrača.

Ipak, uspijevao je Jokić da nadomjesti to što Braun, Gordon i Džonson nisu mogli da igraju, ali ko će nadoknaditi Jokića? To je praktično nemoguć zadatak koji je pred igračima Nagetsa i toga su svjesni i Trejsi Megrejdi, Karmelo Entoni i Vins Karter.

Sva trojica su uglas rekli da će igrači Denvera morati sada da se probude i pokažu šta znaju, a Megrejdi - za koga je Jokić rekao da mu je omiljeni igrač - istakao je koliko mu je teško pala povreda Somborca: "Ovo je tužan dan za mene. Najviše od svih igrača volim da gledam Nikolu Jokića. Ako platim da gledam nekoga, to bi bio Jokić, nevjerovatan je igrač. Ovo je težak udarac za Denver...", podsjetio je Megrejdi.

"Pričamo o glavnom konkurentu za MVP nagradu, a još ti fale tri startera. Sad će pritisak biti na Džamalu Mareju. Kad pogledate ostatak tima, ovo je prilika da sami nauče kakvi su igrači, da li mogu da se nose sa tim, biće to teška situacija za sve", dodao je Megrejdi.

Vins Karter je dodao da je Denver "dobro nauljena mašina" koja zna šta da radi s Jokićem, ali nije siguran da je to slučaj bez njega na parketu, dok je Karmelo Entoni dodao da ovo može da promijeni sve u ovoj sezoni.

Vidjećemo šta ovaj trenutak otkriva o Denveru, identitetu, pa njihovom šampionskom pedigreu. Jokić je sve u ovom timu, ovo sve mijenja ne samo u Denveru - nego u cijeloj ligi. Ovo je prilika da vidimo šta će svi drugi sad uraditi poslije njegove povrede", dodao je legendarni igrač Nagetsa.

