Preminuo legendarni kapiten Rukometnog kluba Partizan

Tužan dan za rukomet, preminuo je Vasilije Đokić. Nekadašnji igrač i kapiten Partizana, a kasnije hroničar dešavanja u klubu.

Tužan dan za Rukometni klub Partizan. Preminuo je Vasilije Đokić – Đokoni, nekadašnji igrač i kapiten kluba, čije je srce do posljednjeg dana kucalo za crno-bijele boje. Dres Partizana oblačio je od 1967. do 1977. godine, a od 1973. sa ponosom je nosio kapitensku traku. RK Partizan se od njega oprostio dirljivim tekstom koji prenosimo u cijelosti.

"Ono po čemu ćemo ga, ipak, najviše pamtiti jesu posvećenost i odanost klubu po završetku igračke karijere. Priča o Partizanu i Vasiliju Đokiću nije trajala samo tih deset godina na terenu, već i decenijama kasnije. Bio je pravi kolekcionar uspomena iz bogate klupske istorije, neko ko je dočekao i ispratio mnoge generacije, kako igrača i trenera, tako i rukometnih radnika. Uvijek tu da podsjeti na važne datume, jubileje i najveće uspjehe. Neko ko nije dozvolio da klub izgubi svoj identitet i skrene sa puta pravih vrijednosti, uprkos teškim vremenima.

Rukometni klub Partizan danas je ostao bez svog dobrodušnog čuvara od zaborava, čovjeka koji je bio spona između nekadašnjih i sadašnjih igrača. Đokoni je decenijama unazad okupljao veterane kluba i bivše rukometaše, trudeći se da o svima govori sa poštovanjem i uvažavanjem.

Neumoljivi entuzijazam nikada ga nije napuštao. Zajedno sa brojnim prijateljima kluba sakupljao je djeliće klupske istorije i pretvorio ih u monografiju. Mjesecima unazad dopunjavao je izdanje najnovijim trofejima koje je Partizan osvojio, radujući se što njegovi crno-bijeli, poslije više od decenije, ponovo stoje na pobjedničkom postolju. Ostaje žal što nije dočekao da bude odštampana, ali će njegovo ime biti zlatnim slovima utkano u njene stranice.

Priča o Vasiliju Đokiću i Partizanu ne završava se ni danas kada se od njega opraštamo. Ona će trajati dokle god je u našim pričama i sjećanjima. Rukometni klub Partizan upućuje najiskrenije saučešće porodici Đokić, a o datumu i mjestu sahrane javnost će naknadno biti obaviještena", navodi se u saopštenju Partizana.

