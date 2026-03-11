Novak Đoković i Stefanos Cicipas eliminisani sa Indijan Velsa

Novak Đoković i Stefanos Cicipas ispali sa Indijan Velsa nakon poraza u drugom kolu.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i njegov prijatelj Stefanos Cicipas završili su takmičenje u drugom kolu Indijan Velsa.

Nakon što su u prvoj rundi napravili veliku senzaciju i savladali jedan od najboljih tandema na svijetu, u drugoj rundi nadigrali su ih Artur Rinderkneš i Valentin Vašero, predstavnici Francuske i Monaka, koji su inače i daleki rođaci, rezultatom 2:0 u setovima 7:6, 7:5.

Đoković i Cicipas su u prvom dijelu meča propustili tri brejk i set lopte u 12. gemu, prije nego što su u taj-brejku poraženi od momaka koji imaju više iskustva u dublu. Veliku šansu srpski i grčki teniser propustili su i u drugom setu, kada su imali brejk prednosti, pa ipak dozvolili rivalima da se vrate i u finišu naprave ogroman preokret.

Novaku Đokoviću sada ostaje samo nastup u singl konkurenciji, dok će se Stefanos Cicipas takmičiti i u miks-dublu. Tamo će igrati sa svojom zemljakinjom Marijom Sakari, koja je kao i njen kolega završila takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji.

