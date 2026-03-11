logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković i Stefanos Cicipas eliminisani sa Indijan Velsa

Novak Đoković i Stefanos Cicipas eliminisani sa Indijan Velsa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Novak Đoković i Stefanos Cicipas ispali sa Indijan Velsa nakon poraza u drugom kolu.

Novak Đoković i Stefanos Cicipas eliminisani sa Indijan Velsa Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i njegov prijatelj Stefanos Cicipas završili su takmičenje u drugom kolu Indijan Velsa.

Nakon što su u prvoj rundi napravili veliku senzaciju i savladali jedan od najboljih tandema na svijetu, u drugoj rundi nadigrali su ih Artur Rinderkneš i Valentin Vašero, predstavnici Francuske i Monaka, koji su inače i daleki rođaci, rezultatom 2:0 u setovima 7:6, 7:5.

Đoković i Cicipas su u prvom dijelu meča propustili tri brejk i set lopte u 12. gemu, prije nego što su u taj-brejku poraženi od momaka koji imaju više iskustva u dublu. Veliku šansu srpski i grčki teniser propustili su i u drugom setu, kada su imali brejk prednosti, pa ipak dozvolili rivalima da se vrate i u finišu naprave ogroman preokret.

Novaku Đokoviću sada ostaje samo nastup u singl konkurenciji, dok će se Stefanos Cicipas takmičiti i u miks-dublu. Tamo će igrati sa svojom zemljakinjom Marijom Sakari, koja je kao i njen kolega završila takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Stefanos Cicipas Indijan Vels

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC