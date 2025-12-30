logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić je posljednji "dinosaurus" NBA lige: Takvih više nema i neće ih biti

Nikola Jokić je posljednji "dinosaurus" NBA lige: Takvih više nema i neće ih biti

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Prošlo je skoro 10 godina od kada je Nikola Jokić posljednji put bio toliko povrijeđen da ne može da igra. Sve to vrijeme je stiskao zube i oblačio dres.

Kad je Jokić posljednji put pauzirao zbog povrede Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić (30) pao je sa bolnom grimasom na parket pred poluvrijeme meča svog Denvera i Majamija i svima je bilo jasno da je u pitanju ozbiljna povreda. Srećom, ne i najozbiljnija, jer će sa terena odsustovati do kraja januara.

Dok su se iz sata u sat iščekivali vijesti iz Kolorada i dok se, još nezvanično, saznaje da je najbolji igrač svijeta ipak izbjegao najgore, ljubitelji košarke moraće da se priviknu na činjenicu da ga neće biti na terenu početkom 2026. godine. A to je krajnje neuobičajena situacija.

Uživajući u Jokićevom usponu ka statusu najboljeg igrača svijeta, mnogima je promakla činjenica koliko on zapravo rijetko odsustvuje dok na terenu tokom karijere igra 31,9 minut u prosjeku u ligaškom dijelu sezone. Posljednji put je Jokić "vezao" sedam mečeva van terena zbog povrede sve davnije 2017. godine, a od tada se nikada nije dogodilo da odsustvuje sa više od pet utakmica u nizu.

U eri u kojoj najveće zvijezde NBA lige često biraju utakmice i nemaju želju da se uvijek takmiče, Jokić je primjer "dinosaurusa", igrača starog kova koji nestaju i koji žele da uvijek budu na terenu, koliko god ga mučili umor, povrede i iscrpljenost. I zato će biti izuzetno neobično gledati povredama "razvaljeni" Denver kako u narednim mečevima igra sa samo jednim zdravim starterom - plejmejkerom Džamalom Marejem.

Nagetsi neće ostati samo bez Jokićevih 29,6 poena po meču, 12,2 skoka (najviše u ligi) i 11 asistencija (takođe najviše u ligi). Ostaće bez igrača koji čitav tim čini boljim igračima i većim borcima, kakav je i on.

Evo šta čeka Denver u narednim nedjeljama bez Jokića:

  • 1. januar, Toronto - Denver
  • 3. januar, Klivlend - Denver
  • 4. januar, Bruklin - Denver
  • 6. januar, Filadelfija - Denver
  • 8. januar, Boston - Denver
  • 10. januar, Denver - Atlanta
  • 12. januar, Denver - Milvoki
  • 14. januar, Nju Orleans . Denver
  • 15. januar, Dalas - Denver...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC