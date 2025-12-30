Prošlo je skoro 10 godina od kada je Nikola Jokić posljednji put bio toliko povrijeđen da ne može da igra. Sve to vrijeme je stiskao zube i oblačio dres.
Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić (30) pao je sa bolnom grimasom na parket pred poluvrijeme meča svog Denvera i Majamija i svima je bilo jasno da je u pitanju ozbiljna povreda. Srećom, ne i najozbiljnija, jer će sa terena odsustovati do kraja januara.
Dok su se iz sata u sat iščekivali vijesti iz Kolorada i dok se, još nezvanično, saznaje da je najbolji igrač svijeta ipak izbjegao najgore, ljubitelji košarke moraće da se priviknu na činjenicu da ga neće biti na terenu početkom 2026. godine. A to je krajnje neuobičajena situacija.
Uživajući u Jokićevom usponu ka statusu najboljeg igrača svijeta, mnogima je promakla činjenica koliko on zapravo rijetko odsustvuje dok na terenu tokom karijere igra 31,9 minut u prosjeku u ligaškom dijelu sezone. Posljednji put je Jokić "vezao" sedam mečeva van terena zbog povrede sve davnije 2017. godine, a od tada se nikada nije dogodilo da odsustvuje sa više od pet utakmica u nizu.
Nikola Jokić je posljednji "dinosaurus" NBA lige: Takvih više nema i neće ih biti
U eri u kojoj najveće zvijezde NBA lige često biraju utakmice i nemaju želju da se uvijek takmiče, Jokić je primjer "dinosaurusa", igrača starog kova koji nestaju i koji žele da uvijek budu na terenu, koliko god ga mučili umor, povrede i iscrpljenost. I zato će biti izuzetno neobično gledati povredama "razvaljeni" Denver kako u narednim mečevima igra sa samo jednim zdravim starterom - plejmejkerom Džamalom Marejem.
Nagetsi neće ostati samo bez Jokićevih 29,6 poena po meču, 12,2 skoka (najviše u ligi) i 11 asistencija (takođe najviše u ligi). Ostaće bez igrača koji čitav tim čini boljim igračima i većim borcima, kakav je i on.
Evo šta čeka Denver u narednim nedjeljama bez Jokića:
- 1. januar, Toronto - Denver
- 3. januar, Klivlend - Denver
- 4. januar, Bruklin - Denver
- 6. januar, Filadelfija - Denver
- 8. januar, Boston - Denver
- 10. januar, Denver - Atlanta
- 12. januar, Denver - Milvoki
- 14. januar, Nju Orleans . Denver
- 15. januar, Dalas - Denver...
