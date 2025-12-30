"Nadam se da Jokićeva povreda nije kao moja": Marej odmah pomislio na ukrštene ligamente

Kanadski košarkaš Džamal Marej nada se da Nikola Jokić nije doživio povredu kakvu je on imao.

Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić povredio je koljeno u porazu Denver Nagetsa od Majamija (147:123), a u Koloradu su svi zabrinuti zbog te situacije. Jasno je da Denver nije ni blizu najboljim timovima u ligi kada ne igra glavni favorit za MVP titulu u ovoj sezoni.

Jokić se povrijedio nakon sudara sa saigračem Spenserom Džounsom, a Džamal Marej bio je veoma utučen nakon utakmice. Svjestan je kanadski bek koliko bi Denver imao problema na terenu ukoliko srpski košarkaš mora da pauzira u narednom periodu. Za sada se zna samo kada će biti poznato više informacija o Jokićevoj povredi, za koju se Marej nada da nije kao njegova...

"Želim mu samo sve najbolje. Prvo što mi je prošlo kroz glavu je samo da nije povreda kao moja. Nadam se da nije tako. Očigledno, sve je to dio igre, dešava se, ali... Pričaću sa njim uskoro", rekao je Džamal Marej nakon meča.

Nikome nije jasno kako će Denver Nagetsi izgledati bez najboljeg košarkaša na svijetu, pošto Jokić igra najbolju sezonu karijere. Sada će Dejvid Adelman morati dodatno da prilagodi tim, a od Džamala Mareja se očekuje da bude prva zvijezda u predstojećem periodu.

"To je takva situacija, moramo da gledamo u sljedećeg čovjeka, da se fokusiramo na ono što slijedi. Očigledno, on nije samo veliki deo onoga što mi radimo, nego je on sve što mi radimo. Hoćemo samo da ga vidimo zdravog. Svi moraju sada da iskoče", zaključio je Kanađanin, a o povredi se prije toga oglasio i Dejvid Adelman.

Podsjećamo, Denver Nagetsi su u prethodnom periodu već igrali bez Kema Džonsona, Kristijana Brauna i Arona Gordona. To znači da su trenutno povrijeđena četvorica igrača koji su na početku sezone predviđeni za startnu petorku, a samo je Marej na raspolaganju Adelmanu. Ipak, očekuje se da Braun i Gordon u narednim danima počnu da igraju jer su se oporavili od povreda.