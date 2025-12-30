"Igrači Denvera su kao zombiji": Nagetsi su olupina nakon povrede Jokića, kompletna NBA liga ih sažaljeva

Tim Denvera je osakaćen povredama, a sada kada se povrijedio i Nikola Jokić porede ih sa zombjima.

Nikola Jokić je na tri sekunde prije kraja prvog poluvremena utakmice sa Majamijem morao napolje zbog povrede, a kada se nije vratio na teren njegov tim se raspao. Izgubili su ogromnom razlikom od Majamija, a jasno se vidjelo u kakvom je problemu ovaj tim.

"Ova utakmica je na poluvremenu bila izjednačena. Nagetsi igraju kao zombiji sada, a siguran sam da su i navijači Nagetsa zombirani nakon povrede Jokića. Denver je sada bez četiri startera, dok je Majami pogodio osam od prvih devet šuteva u drugom poluvremenu", napisao je poznati novinar Vik Lombardi.

Na kraju je Nikola Jokić sa 21 poenom do kraja utakmice ostao najefikasniji igrač utakmice, a Nagetsi su izgubili 147:123 i nisu ni u jednom momentu drugog dijela igre bili ni blizu rivala.

Ko je sve povrijeđen u timu Denvera?

Kao što je Lombardi i rekao, Nikola Jokić je samo jedan od četiri startera Denvera koji su povrijeđeni. Sada Nagetse čeka serija od sedam gostovanja na kojima neće biti Erona Gordona, Kristijana Brauna i Kamerona Džonsona.

Gordon je imao problem sa zadnjom ložom i neće ga biti dok se tim ne vrati na svoj teren, a Kristijan Braun je van terena zbog povrde članka i takođe neće igrati u tom periodu. Još duža pauza čeka Kamerona Džonsona koji je dođao kao veliko pojačanje. Tek za četiri do šest nedjelja se očekuje da bude u potpunom mirovanju.

Na sve to i 22-godišnji Tamar Bejts koji je došao ove sezone sa Misurija neće skroo nazad u trenažni rpoces. On se ozbiljno povredio i čeka ga još nekoliko meseci pauze.

Kakve su informacije o Jokiću?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Za sada znamo da će sutra Nikola Jokić otići na snimanja i tek će se tada znati šta mu se tačno desilo. Za sada imamo analize ljekara koji su gledali meč, a one su date sa dozom optimizma.

"Hajde sada da vidimo o kojim mogućim povredama pričamo. Prvo je moguća koštana modrica. Druga stvar koja može da se desi je da ova kapsula može da se pocijepa, ali to nije ozboljna povreda koja bi zahtjevala operaciju. Zatim mogu ligamenta da budu povrijeđeni ili pokidani. Sve u svemu hiperekstenzija koljena može da stvori ozbiljne povrede poput kidanja ligamenata, ali u ovom scenariju je više pozitivnih nego negativnih faktora za prognozu. Naravno može se desiti da Jokić pokida ligamente, ali mnogo je realnije da je zaradio koštanu modricu i da će zbog toga biti van terena nedelju ili dvije", rekao je u detaljnoj analizi ljekar Brajan Saterer.