"Navijači Denvera neće spavati mirno večeras": Stigle prve informacije o povredi Nikole Jokića

Došle su prve vijesti o Nikoli Jokiću i njegovoj povredi. Navodno ćemo morati još da sačekamo da bi saznali kako je.

Nikola Jokić je povredio lijevo koljeno na tri sekunde prije kraja prvog poluvremena meča sa Majamijem, a za sada nemamo nikakve zvanične informacije o stepenu njegove povrede. Ljekari su se oglašavali, ali Denver za sada nije saopštio ništa.

Ipak dobro obaviješteni NBA insajder Sem Amik navodi da će tek sutradan Nikola Jokić u medicinskom bloku Denver Nagetsa proći kompletna testiranja i da će se tek onda znati šta se zapravo dešava sa trostrukim najboljim igračem NBA lige i najboljim košarkašem dosadašnjeg dijela sezone.

"Moji izvori govore da će Jokić najvjerovatnije proći kompletne testove sutra. Nagetsi i njihovi navijači neće spavati mirno večeras", napisao je Sem Amik.

To je na neki način na konferenciji za medije potvrdio i trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman koji je rekao da će se tek sutra znati šta je zapravo sa koljenom njegovog najbolje igrača.

"Saznaćemo više sutra. Kao tim se više brinemo o njemu kao osobi i razočaranju što prolazi kroz nešto takvo. Nismo tu imali sreće, ali se nadamo najboljem kao i sa svim igračima koji su povrijeđeni. Moramo da ostanemo jaki kao grupa i kao tim, tako ćemo mu najviše pomoći. Tako što ćemo im pokazati podršku igrom na terenu. Idemo dalje. Ovo je dio NBA, bezveze je, ali idemo dalje", otkrio je Dejvid Adelman na konferenciji za medije.

Šta su prognoze ljekara?

"Hajde sada da vidimo o kojim mogućim povredama pričam. Prvo je moguća koštana modrica. Druga stvar koja može da se desi je da ova kapsula može da se pocijepa, ali to nije ozbiljna povreda koja bi zahtjevala operaciju. Zatim mogu ligamenta da budu povrijeđeni ili pokidani. Sve u svemu hiperekstenzija kolena može da stvori ozbiljne povrede poput kidanja ligamenata, ali u ovom scenariju je više pozitivnih nego negativnih faktora za prognozu. Naravno može se desiti da Jokić pokida ligamente, ali mnogo je realnije da je zaradio koštanu modricu i da će zbog toga biti van terena nedjelju ili dvije", rekao je u detaljnoj analizi ljekar Brajan Saterer.