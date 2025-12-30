Denver se raspao nakon povrede Nikole Jokića

Nakon povrede Nikole Jokića u meču sa Majamijem nije bilo više ikakve šanse da se Denver vrati u meč.

Ekipa Denver Nagetsa ostala je bez Nikole Jokića, koji je povrijedio koljeno na tri sekunde do kraja poluvremena. U drugom dijelu bez Srbina Nagetsi su izgubili od Majamija 147:123.

Nikola je igrao 19 minuta u prvom dijelu igre, upisao je 21 poen, 8 asistencija i 5 skokova i bio je najbolji pojedinac na meču, a do kraja utakmice ga niko nije sustigao. Džamal Marej je dao 20 poena uz 11 asistencija i 6 skokova, Tim Hardavej i Spenser Džouns su imali po 16, a Brus Braun 16 poena.

Sa druge strane Norman Pauel je upisao 25 poena, a Nikola Jović je imao možda i partiju sezone sa 22 poena, 6 asistencija i 4 skoka. Haime Žakez je dodao dabl-dabl sa 20 poena i 11 skokova, po 19 poena su imali Vigins i Ver, a Abebajo dabl-dabl sa 13 poena i 10 skokova.

Pogledajte još jednom kako je izgledala povreda Nikole Jokića. On se bez sudara sa rivalom samo srušio na jednom kraju terena i pao je. Nije se vraćao u igru, a Denver se oglasio i samo najavio da ga neće biti na ovom meču. Vidjećemo koliko je povreda ozbiljna, ali nadamo se najboljem.

Nikola Jokic went down with an apparent leg injury vs. the Heat.pic.twitter.com/4kPf9HAOt8 — SportsCenter (@SportsCenter)December 30, 2025

