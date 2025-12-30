logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Denver se raspao nakon povrede Nikole Jokića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nakon povrede Nikole Jokića u meču sa Majamijem nije bilo više ikakve šanse da se Denver vrati u meč.

denver se raspao bez povrijedjenog jokica Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ekipa Denver Nagetsa ostala je bez Nikole Jokića, koji je povrijedio koljeno na tri sekunde do kraja poluvremena. U drugom dijelu bez Srbina Nagetsi su izgubili od Majamija 147:123.

Nikola je igrao 19 minuta u prvom dijelu igre, upisao je 21 poen, 8 asistencija i 5 skokova i bio je najbolji pojedinac na meču, a do kraja utakmice ga niko nije sustigao. Džamal Marej je dao 20 poena uz 11 asistencija i 6 skokova, Tim Hardavej i Spenser Džouns su imali po 16, a Brus Braun 16 poena.

Sa druge strane Norman Pauel je upisao 25 poena, a Nikola Jović je imao možda i partiju sezone sa 22 poena, 6 asistencija i 4 skoka. Haime Žakez je dodao dabl-dabl sa 20 poena i 11 skokova, po 19 poena su imali Vigins i Ver, a Abebajo dabl-dabl sa 13 poena i 10 skokova.

Pogledajte još jednom kako je izgledala povreda Nikole Jokića. On se bez sudara sa rivalom samo srušio na jednom kraju terena i pao je. Nije se vraćao u igru, a Denver se oglasio i samo najavio da ga neće biti na ovom meču. Vidjećemo koliko je povreda ozbiljna, ali nadamo se najboljem.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:37
Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

