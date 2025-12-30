Ljekar komentarisao povredu Nikole Jokića: Moguća tri scenarija...

Da, mogu će čak i da je Nikola Jokić pokidao prednje ukrštene ligamente, ali ljekar Brajan Saterer to ostavlja kao kranju i manje realnu opciju. On navodi da je realnije da je u pitanju neka manja povreda.

Nikola Jokić se povrijedio na meču Denvera i Majamija, a odmah smo dobili i prve prognoze lekara. Sam klub zapravo nije imao zvanično saopštenje osim saopštenja da se trostruki MVP neće vraćati u igru tokom utakmice, ali oglasio se Brajan Saterer.

Ovaj ljekar je odmah na svoj jutjub kanal okačio detaljnu analizu povrede Nikole Jokića i istakao je da je optimističan da Jokić nije povrijedio prednje ukrštene ligamente i da nije došlo do ozbiljne povrede koja bi zahtijevala operaciju.

"Sa Jokićem je u pitanju povreda lijeve noge i ovo je prije svega povreda lijevog koljena. Imamo i inverziju lijevog članka, ali moramo da se fokusiramo na lijevo koljeno. Ovo je hiperekstenzija lijevog koljena. Moramo da razmišljamo o tome šta može da bude povrijeđeno zbog takve povrede. Ovo generalno izgleda kao manja povreda, manja hiperekstenzija.

Dvije stvari ovde moramo da vidimo. Jedna je samo to kolika je zapravo hiperekstenzija. Ako ga gledamo sa strane, koliko koljeno ide unazad? Druga stvar je koliko ima pomjeranja na unutra ili na spolja. Koliko će biti lateralnog kretanja. Sa ovog snimka to ne djeluje previše značajno kada je u pitanju stepen hiperekstenzije. Kada pogledamo ovaj drugi ugao ne djeluje da je to velika hiperekstenzija", počeo je Brajan Saterer.

Primjetio je i ljekar da je Nikolu Jokića povrijedio saigrač, ali je u tome vidio i neke dobre strane. Nije bilo otežavajućih faktora i mogao bi uskoro da bude spreman Jokić.

"Takođe vidimo tačno kako se povreda desila. Ovo nije slučaj da je neko direktno udario njegovo koljeno što bi značilo da je to jači udarac. Njegov saigrač ga gazi na članak i zapravo to što se pomera članak pomijera i koljeno. Dobro je i što on ne trči dok se ovo dešava. To što je miran je pozitivan faktor", rekao je on.

"Hajde sada da vidimo o kojim mogućim poveredama pričam. Prvo je moguća koštana modrica.Druga stvar koja može da se desi je da ova kapsula može da se pocijepa, ali to nije ozboljna povreda koja bi zahtijevala operaciju. Zatim mogu ligamenta da budu povrijeđeni ili pokidani. Sve u svemu hiperekstenzija koljena može da stvori ozbiljne povrede poput kidanja ligamenata, ali u ovom scenariju je više pozitivnih nego negativnih faktora za prognozu. Naravno može se desiti da Jokić pokida ligamente, ali mnogo je realnije da je zaradio koštanu modricu i da će zbog toga biti van terena nedjelju ili dvije", završio je ovaj ljekar svoju analizu.

